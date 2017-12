BELEN RODRIGUEZ / Tra lovers e haters : Ecco perché la showgirl è sempre sulla cresta dell'onda : BELEN RODRIGUEZ, news: la modella argentina è sempre sulla cresta dell'onda nonostante i pareri dei lovers e haters non siano sempre concordanti su di lei.(Pubblicato il Sat, 30 Dec 2017 06:05:00 GMT)

ALBANO E ROMINA POWER ANCORA INSIEME/ La coppia a L'anno che verrà : un regalo molto speciale - Ecco perchè! : ALBANO e ROMINA POWER ANCORA INSIEME per L'anno che verrà, la trasmissione con cui Raiuno festeggia il Capodanno. I fans, nel frattempo, sognano ANCORA il ritorno di fiamma.(Pubblicato il Fri, 29 Dec 2017 22:07:00 GMT)

Cristiano Ronaldo conferma : "Potevo andare alla Juve. Ecco perché non è successo" : Torino, 29 dicembre 2017 - Cristiano Ronaldo e la Juventus , destini incrociati e sempre da avversari, ma che un tempo sarebbero potuti combaciare. Sì, perché non è una novità che l'asso portoghese, ...

Ecco perché l’elettricità sarà più cara soprattutto per le famiglie : Siccità e dighe vuote, opere bloccate dai no dei comitati Nimby, incentivi alla grande industria ma soprattutto l’aumento del metano fra le cause dei rialzi. Gli accantonamenti non usati...

Milano - aumentano i prezzi dei biglietti dei mezzi pubblici/ “Dal 1 gennaio 2019 a 2 euro” : Ecco perché : Milano, rincaro mezzi pubblici: il ticket per bus, tram e metro aumenterà di 50 centesimi, ecco le parole del sindaco Sala e il suo avviso alla Regione Lombardia(Pubblicato il Fri, 29 Dec 2017 14:59:00 GMT)

AGCM multe per Vodafone e Telecom : Ecco perchè : Per Tim e Vodafone arrivano delle nuove sanzioni salate. Negli scorsi giorni, Vodafone insieme a Tim, Wind, Tre e Fastweb erano stati multati per la questione che riguarda le bollette a 28 giorni: tali compagnie telefoniche avevano infatti portato i loro abbonamenti ad un pagamento mensile ogni 28 giorni anzi che i normali 30 giorni, facendo pagare al cliente abbonato più di quanto gli era dovuto. Questa volta al centro dell'attenzione ci sono ...

Borse : Ecco perchè preferire l'Europa agli Usa nel 2018 : Il terzo fattore per il quale Marzotto SIM guarda con più favore all'Europa rispetto agli Usa riguarda l'economia. Gli esperti riconoscono che la riforma fiscale Usa è positiva per il mercato ...

Bonucci - l'agente allo scoperto : "Ecco perchè resta al Milan" : l'agente del difensore del Milan , intervistato da Sky Sport, spazza via in maniera definitiva le voci di un futuro lontano da Milanello per il suo assistito. Ecco le sue parole: "Bonucci? Ha scelto ...

Quando è meglio operarsi? Nei primi giorni della settimana : Ecco perché : La questione è controversa, per cui ogni conclusione va presa con le pinze. Ma di evidenze simili ce ne sono diverse in letteratura. Chi si opera nei primi giorni della settimana ha minori chance di ...

Cristina Chiabotto si svela : Ecco perché ha lasciato Fabio Fulco : perché Cristina Chiabotto ha lasciato Fabio Fulco? Parla finalmente l’ex Miss Italia Dopo mesi di gossip e indiscrezioni, Cristina Chiabotto parla per la prima volta della rottura con Fabio Fulco. L’ex Miss Italia, oggi modella e conduttrice, ne ha parlato al settimanale Oggi, al quale ha rilasciato un’intervista in esclusiva nell’ultimo numero in edicola. La […] L'articolo Cristina Chiabotto si svela: ecco perché ...

Paolo Crivellin ha scelto? / Colpo di scena a Uomini e Donne! Il tronista rimane solo - Ecco perchè! : Paolo Crivellin ha scelto? Colpo di scena a Uomini e Donne! Il tronista non sceglie ancora ma rimane solo in studio: le corteggiatrici abbandonano il programma!(Pubblicato il Thu, 28 Dec 2017 19:20:00 GMT)

Whatsapp - rischio multa salata per violazione privacy - Ecco perché : L'incremento dell'utilizzo dei dispositivi mobili ha portato gli sviluppatori di molte applicazioni a lavorare notevolmente per implementarle e stare al passo con l'evoluzione tecnologica degli smartphone e dei tablet. Fra le applicazioni più utilizzate dagli utenti troviamo sicuramente Whatsapp, il noto sistema di messaggistica istantanea rappresenta oramai, insieme a Telegram e a Messenger di Facebook, uno dei sistemi di comunicazione ...

Per Nintendo i DLC nei giochi per Switch sono un beneficio - Ecco perché : La politica dei DLC ha ormai invaso l'intero mercato videoludico: anche Nintendo, con la sua nuova piattaforma Switch, non si è sottratta alle leggi economiche dei contenuti post lancio a pagamento per molti dei videogiochi che compongono la sua attuale line up. La compagnia, tuttavia, è ampiamente favorevole all'idea di monetizzare con questo tipo di add on, anche perché la natura stessa di Nintendo Switch permette una buona sinergia con i DLC, ...

Laura Efrikian/ L'ex moglie di Gianni Morandi : “Ecco perché il nostro matrimonio è finito” : Laura Efrikian, L'ex moglie di Gianni Morandi: “Ecco perché il nostro matrimonio è finito”. Le ultime notizie sul grande amore del passato del cantante, il loro rapporto dopo la separazione(Pubblicato il Thu, 28 Dec 2017 15:44:00 GMT)