Ecco le città più tassate d'Italia : Roma, Torino, Napoli, Genova, Bologna, Ancona e Campobasso le città 'più tassate' d'Italia . Sono i capoluoghi di regione con le aliquote fiscali più alte relative a Irap, Irpef, Imu e Tasi . Queste ...

Capodanno - Ecco il piano sicurezza nelle cittàA Roma venti varchi con il metal detector : A due giorni da San Silvestro si definiscono le misure di sicurezza nelle città. A Roma ci saranno venti varchi presidiati dalle forze dell'ordine con metal detector nelle aree di Circo Massimo e Lungotevere dove sono in programma i principali eventi della notte di Capodanno

Vacanze a New York? Ecco dove mangiare per gustare la città fino in fondo : Ombelico del mondo ieri, capitale gourmet oggi, New York è, per molti, la città dei sogni, mentre per gli appassionati di cucina è un paradiso tutto da gustare, così come conferma anche la classifica internazionale stilata da The World’s 50 Best Restaurants che ha trovato proprio qui, all’Eleven Madison Park dello chef svizzero Daniel Humm, il ristorante migliore al mondo nel 2017. Proprio dal ristorante n. 1 al mondo, con la sua ...

Il populismo perde nelle città e vince nelle aree periferiche e isolate : Ecco perché : Cosa spinge le persone a votare per i partiti populisti? E' una delle domande più importanti a cui in questi mesi stanno provando a rispondere politologi e sondaggisti. Una interessante analisi l'ha ...

Maneskin - tour nel 2018 nelle principali città italiane : Ecco le date scelte dalla band di X Factor 11 - già disco d'oro con l'ep Chosen : I Måneskin, dopo essersi classificati secondi a X Factor 11, arrivano sui palchi delle principali città italiane con un tour che non mancherà di stupire il pubblico e con un sound riconoscibile, potente e uno stile unico. Damiano dei Maneskin: "Bocciato due volte, a scuola non torno, unito con la band, sono single, Rita Bellanza falsa forse per la rabbia" prosegui la letturaManeskin, tour ...

Milano e il suo futuro : Ecco come sarà la città nel 2046 : Una città che guarda al futuro e programma il 2046. Milano si conferma all’avanguardia. Studiare come migliorare il benessere dei cittadini progettando una città equo sostenibile. E’ Milano 2046, il laboratorio del Comune di Milano promosso dalla presidenza del Consiglio…Continua a leggere →

L’Italia è anti-juventina : Ecco le 10 città che “odiano” la Juventus e le 10 più bianconere : La Juventus divide, da sempre. In Italia ci sono due fazioni ben distinte, quelli che amano i colori bianconeri e gli anti-juventini. Oggi Tuttosport ha voluto un po’ riassumere la questione, stilando un elenco delle 10 città più bianconere dello stivale e di quelle che davvero odiano i colori della Juventus, in senso solo calcistico ovviamente. Come noto a Napoli il bianconero non è ben visto, mentre tra le 10 città che amano la Juventus, ...

Ci sono 34 città italiane troppo inquinate Ecco dove si sta peggio : Il livello di inquinamento nelle città italiane è preoccupante. In molte, le polveri sottili (Pm10) sono ancora oltre la norma: al 10 dicembre 2017, il valore limite giornaliero è stato oltrepassato ...

Comune di Ivrea a sEcco di sale - record di cadute tra i cittadini

Ecco la città europea dove non esiste la disoccupazione : La disoccupazione è un problema che comincia a riguardare anche gli altri stati europei, oltre a quelli meridionali nei quali rappresenta da qualche decennio un problema atavico. La concorrenza spietata dei paesi dell’est e i prodotti a basso costo (e al contempo sempre più di qualità) provenienti dai paesi asiatici, sta mettendo in difficoltà anche quei Paesi che trainavano l’economia del vecchio continente. Come Germania, Olanda e Gran ...

Milano - Ecco la neve : le prime immagini della città imbiancata : Come preannunciato dalle previsioni meteo, la neve è arrivata a Milano. I fiocchi hanno iniziato a cadere sulla città intorno alle 15.50 di domenica 10 dicembre. I primi timidi fiocchi, avevano fatto capolino...

Allerta Meteo - allarme rosso sull’Italia : Lunedì 11 Dicembre “scuole chiuse” in molte città - Ecco quali [ELENCO AGGIORNATO LIVE] : Allerta Meteo – La protezione civile ha lanciato un pesantissimo allarme rosso per il forte maltempo in arrivo al Centro/Nord. Per la giornata di domani, Lunedì 11 Dicembre, è stato diramato l’allarme rosso sulla Liguria orientale e nell’alta Toscana, dove molte città e comuni stanno decidendo di adottare il provvedimento delle “scuole chiuse”. Una scelta che, ricordiamo, spetta esclusivamente ai Sindaci, che ...

Il prof diventato sindaco - Ecco chi era Cardarelli. Sgomento in città per l'improvvisa scomparsa Aveva 60 anni - era stato eletto nel 2014 - ... : Quindi l'esperienza politica: dal 1990 al 1995 è stato assessore alla Pubblica Istruzione e dal 1995 al 2003 consigliere comunale del Comune di Spoleto. Cardarelloi è stato anche impegnato nello ...