Duomo | Capodanno blindato metal detector e ispezioni

Capodanno : Milano - metal detector in piazza Duomo per concerto (2) : (AdnKronos) - Per questo, il prefetto emanerà inoltre un’apposita ordinanza di divieto di trasporto di armi, munizioni e esplosivi, e di divieto di riprese cinematografiche che "comportino l’utilizzo di armi ad uso scenico ed equipaggiamenti simili a quelli delle forze dell’ordine e delle forze arma

Capodanno : Milano - metal detector in piazza Duomo per concerto : Milano, 28 dic. (AdnKronos) - Ci saranno anche i metal detector all'ingresso di piazza Duomo, a Milano, per il concerto di Capodanno. Le misure di sicurezza per la serata di domenica sono state stabilite oggi dal Comitato provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, presieduto dal prefetto Luci

Piazza Duomo blindata per il Capodanno. Ecco tutte le "istruzioni per l'uso". : In Piazza Santa Maria Maggiore, dalle 14.30 alle 17.30, il pomeriggio del primo gennaio sarà all'insegna di laboratori e spettacoli pensati anche per i più piccoli: ci sarà infatti anche un angolo ...

Capodanno 2018 a Milano : concerto in piazza Duomo e altri eventi : Capodanno 2018 Milano. L’arrivo del nuovo anno nel capoluogo lombardo si festeggia in mille modi tra cui il tradizionale concerto in piazza Duomo. Sarà una grande festa in piazza con tanta musica dal vivo: sul palco cantanti Big Fabri Fibra e Luca Carboni. Il concerto è promosso e organizzato dal Comune di Milano ed è gratuito. Per chi ama il teatro al Manzoni va in scena Vincezo Salemme mentre saranno pieni di eventi piazza ...

Capodanno Milano : Fabri Fibra e Luca Carboni in concerto in Piazza Duomo : Capodanno 2018 si avvicina e la fatidica domanda "che programmi hai?" si fa sempre più insistente. Non andare in sbattimento e non farti prendere dall'ansia! Ecco qui una valida opzione se hai intenzione di festeggiarlo come si deve a Milano. via GIPHY La sera del 31 dicembre, in Piazza Duomo, si terrà il tradizionale concerto di Capodanno. Ospiti annunciati di questa edizione sono due grandi nomi ...