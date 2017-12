Diploma in 4 anni | ci siamo | nel 2018 esperimento al via in cento scuole

Diploma in 4 anni in 100 licei : ecco l'elenco : Una sperimentazione che potrebbe rivoluzionare la scuola italiana: terminare il ciclo di studi superiore in 4 anziché in 5 anni. Sono 100 gli istituti secondari, l'elenco è disponibile sul sito del ...

Come cambieranno le superiori : Diploma in quattro anni in 100 scuole L’elenco : Come annunciato ad agosto, partiranno dall'anno prossimo i 100 istituti tecnici e licei che offriranno la possibilità ai propri studenti di diplomarsi n 4 anni anziché 5. Le iscrizioni saranno possibili a partire dal prossimo 16 gennaio

Arrestato un tassista per l'omicidio della Diplomatica britannica a Beirut : Un uomo è stato Arrestato per l'omicidio della diplomatica britannica Rebecca Dykes, il cui cadavere era stato ritrovato su una strada a Beirut. Lo ha riferito il quotidiano Daily Star, citando una fonte della sicurezza. Il cadavere della 30enne, dipendente dell'ambasciata britannica a Beirut, era stato rinvenuto sabato. Secondo l'agenzia di stampa libanese Nna, l'uomo, un tassista, ha confessato. Identificato come Tareq H., è ...

Rebecca - la Diplomatica britannica violentata e strangolata in Libano : Rebecca Dykes aveva 30 anni e lavorava all’interno dell’ambasciata britannica a Beirut, in Libano. Il suo corpo senza vita è stato trovato sabato notte gettato in strada all’interno del governatorato del Metn. Secondo le prime ricostruzioni, Rebecca Dykes, che da gennaio 2017 lavorava a Beirut come responsabile per il programma e le politiche del Dipartimento di Sviluppo Internazionale, venerdì sera era uscita con ...

