Demi Moore e Bruce Willis | ecco come sono oggi le figlie Tallulah | Scout e Rumer

Tallulah Willis/ La nuova vita della figlia di Bruce e Demi Moore : "Mi sentivo brutta - sempre" : Tallulah Willis, la figlia di Bruce Willis e Demi Moore mostra su Instagram una bellezza mozzafiato: "La rivincita a chi a 13 anni mi diceva che ero brutta".(Pubblicato il Fri, 29 Dec 2017 08:49:00 GMT)

Tallulah Willis/Fisico mozzafiato per la figlia di Bruce e Demi Moore : "La rivincita a chi mi chiamava brutta" : Tallulah Willis, la figlia di Bruce Willis e Demi Moore mostra su Instagram una bellezza mozzafiato: "La rivincita a chi a 13 anni mi diceva che ero brutta".(Pubblicato il Thu, 28 Dec 2017 20:00:00 GMT)

Tallulah Willis - la figlia di Bruce e Demi Moore in bikini su Istagram : “Dedicato a tutti quelli che a 13 anni mi dicevano che ero brutta” : Si chiama Tallulah Willis ed è la figlia di Bruce Willis e Demi Moore. Una ragazza che deve aver avuto un’adolescenza tesa perché, stando alle sue parole, “tutti si domandavano come mai due genitori così belli avessero messo al mondo una figlia come lei”. Quindi brutta. Così Tallulah ha iniziato a seguire strade sbagliate: “Ho iniziato a non mangiare e a perdere peso, e sono arrivata a circa 43 chili. Ho perso le curve e ...

"A tutti quelli che mi chiamavano brutta". Lo sfogo della figlia di Demi Moore su Instagram : Le dicevano che era brutta, che da due genitori belli come i suoi non poteva essere nata una figlia così, che era troppo grassa per la sua età e che non sarebbe andata lontano: dieci anni dopo, però, Tallulah - nata dall'amore tra Bruce Willis e Demi Moore - ha voluto dedicare il suo ultimo selfie in bikini a tutti i bulli incontrati nelle sua vita e ha dimostrato di aver finalmente fatto pace con stessa.dedicated to ...

Bruce Willis - le tre figlie avute con Demi Moore in bikini nel fiume gelato : Reunion tra sorelle per le feste. Le tre figlie di Demi Moore e Bruce Willis infatti, Rumer, 29, Scout 26 e Tallulah 23 , si sono incontrare in una località dell'Idaho per festeggiare insieme il ...