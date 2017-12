Dating | Instagram è la nuova frontiera del rimorchio online

: RT @vedogente: Un anno e passa fa blateravo agli aperitivi che Instagram is the new Tinder pensando fosse ovvio e poi il Nyt placido se ne… - fedeguglietta : RT @vedogente: Un anno e passa fa blateravo agli aperitivi che Instagram is the new Tinder pensando fosse ovvio e poi il Nyt placido se ne… - posticci : RT @vedogente: Un anno e passa fa blateravo agli aperitivi che Instagram is the new Tinder pensando fosse ovvio e poi il Nyt placido se ne… - vedogente : Un anno e passa fa blateravo agli aperitivi che Instagram is the new Tinder pensando fosse ovvio e poi il Nyt placi… - davcoppo : Gran pezzo: come le Stories hanno trasformato Instagram in un dating site -

Leggi la notizia su gqitalia

(Di venerdì 29 dicembre 2017) Se sei una tigre da tastiera, è ora di aggiornarti. Facebook è ormai un terreno troppo protetto ed esposto ed èladel. Vedila così: il social fotografico ha ben 800 milioni di utenti attivi a livello globale che postano di se stessi molto più di quanto emerga da Facebook o Twitter. Le foto rivelano di noi molto più che le parole e grazie alla funzione, non c’è Tinder o Grindr che tenga di fronte al fiume di immagini postato da un utente sul proprio profilo. In più abbiamo Stories, funzione che consente di conoscere qualcuno nell’intimità. Permette infatti di condividere immagini che si autodistruggono in 24 ore, alla Snapchat insomma, e infatti funziona allo stesso modo con la differenza che ci sono ben 300 milioni di utenti che le usano quotidianamente. Un bacino di caccia niente male. Tieni pulito il profilo C’è anche un ...