Dakar | partenza da Lima il 6 gennaio

Parigi-Dakar 2018 - presentata la nuova edizione : 8700km - 14 tappe - partenza in Perù e arrivo in Argentina. In Sudamerica dal 6 al 20 gennaio : Oggi è stata presentata la Parigi-Dakar 2018, il raid più importante al mondo giunto alla 40esima edizione, la decima in Sudamerica dopo aver abbandonato l’Africa. Si tornerà in Perù dove la corsa mancava dal 2013 ed è proprio dalla capitale Lima che si partirà: 8793km in programma (4329 di speciale), 14 tappe, arrivo a Cordoba (Argentina) per la prima volta nella storia. Etienne Lavigne, direttore del rally-raid, ha già preannunciato ...