Da Paris a Paris Lezione ai norvegesi E la Stelvio è italiana

LIVE Sci alpino - Combinata alpina Bormio 2017 in DIRETTA : gara imprevedibile - può succedere di tutto! Paris e Fill per la sorpresa - occhio ai giovani : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della Combinata di Bormio, prova valida per la Coppa del Mondo 2017-2018 di sci alpino. Ultima gara dell’anno solare per il Circo Bianco, si preannuncia grande spettacolo sulla pista Stelvio: in mattinata la discesa libera su tracciato ridotto rispetto a quello protagonista ieri, nel pomeriggio poi lo slalom che assegnerà la vittoria. Può davvero succedere di tutto e non mancheranno assolutamente le ...

Sci alpino - Coppa del Mondo 2018 : le pagelle degli azzurri. Paris stellare a Bormio - male Fill e Innerhofer. Ragazze indietro a Lienz : Oggi è tornata la Coppa del Mondo 2017-2018 di sci alpino con la disputa della discesa libera maschile a Bormio e dello slalom femminile a Lienz. Di seguito le pagelle degli azzurri che si sono messi maggiormente in vista. DOMINIK Paris: 10. Vittoria memorabile a Bormio: il Circo Bianco torna in Valtellina e l’azzurro mette subito il suo sigillo personale sulla Stelvio, a cinque stagioni di distanza dalla prima apoteosi in discesa. ...

Classifica Coppa del Mondo sci alpino maschile 2017-2018 : la graduatoria dopo la discesa di Bormio. Dominik Paris sale in top ten : La discesa di Bormio ha premiato Dominik Paris. L’azzurro è stato il più veloce sula mitica pista Stelvio, tornata nel Circo Bianco dopo ben tre anni di assenza. Il successo odierno ha consentito al nativo di Merano di salire in top ten della Classifica generale della Coppa del Mondo 2017-2018 di sci alpino, comandata sempre da Marcel Hirscher davanti ad Henrik Kristoffersen. Sul terzo gradino del podio provvisorio c’è Aksel Lund ...

Sci alpino - Discesa Bormio 2017 – Dominik Paris : “Felice per la vittoria. Olimpiadi? Spero di confermare la forma” : Dominik Paris ha vinto la Discesa libera di Bormio, prova valida per la Coppa del Mondo 2017-2018 di sci alpino. L’azzurro ha confezionato un’autentica impresa imponendosi sulla Stelvio per la seconda volta in carriera e riuscendo a battere fenomeni come Svindal e Jansrud. Queste le dichiarazioni rilasciate dal 28enne alla Fisi: “Felice per la vittoria su uno dei tracciati che preferisco: sulla Stelvio bisogna sempre spingere e ...

Sci alpino - Dominik Paris sfata il tabù : primo podio stagionale per l’Italia. Campione ritrovato - l’uomo delle grandi Classiche : Dominik Paris ha tirato fuori tutto il suo immenso talento e ci ha regalato una gioia sfrenata a Bormio dove è riuscito a vincere la discesa libera: il 28enne ha domato la mitica Stelvio, è suo il sigillo al grande ritorno della Coppa del Mondo in Valtellina dopo tre anni di assenza. L’Italia festeggia su una delle piste più tecniche, difficili, affascinanti e complicate del Circo Bianco: era dal 2012 che non riuscivamo a ruggire in casa ...

