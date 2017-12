Da Mps alle regole sui licenziamenti | ecco gli articoli più letti nel 2017

Monte dei Paschi di Siena/ Mps - Axa vuol mantenere l'alleanza (oggi - 29 novembre) : Monte dei Paschi di Siena news. Mps, in Borsa si muove in territorio positivo. Axa vuol e mantenere salda l'alleanza con la banca.

Mps - Bankitalia vide criticità : "Titoli di Stato in quota doppia rispetto alle altre banche" : Che in Monte dei Paschi ci fossero molte cose che non andavano lo aveva capito il mercato, il titolo scendeva e leggendo le ispezioni di Bankitalia era più che mai evidente. I segnali di criticità erano evidenti"...