Crotone-Napoli | il ds rossoblu Ursino | “Zenga ha riportato entusiasmo Ce la giocheremo”

Pagelle/ Crotone-Napoli (0-1) : i voti della partita. Saracinesche Reina e Koulibaly (Serie A 19^ giornata) : Pagelle Crotone Napoli: i voti della partita con i giudizi sui milgiori e i peggiori giocatori in campo nella 19^ giornata del Campionato di Serie A, oggi 29 dicembre.(Pubblicato il Sat, 30 Dec 2017 10:36:00 GMT)

Crotone - Vrenna ironico dopo il ko contro il Napoli : “salutatemi il Var…” : Continuano le polemiche dopo la gara di ieri tra Crotone e Napoli, proteste da parte del club calabrese per due rigori non concessi. ironico il presidente Gianni Vrenna come riporta l’Ansa: “Salutatemi il Var. Non so se è legale – dice Vrenna – intervenire nel cuore dell’area con le due braccia ravvicinate. Spesso per episodi analoghi è stato dato il rigore. Vorrei rivederlo – afferma – ma ormai la gara ...

Moviola Crotone-Napoli : c'erano due rigori in favore dei calabresi ? Ecco le immagini che chiariscono

Crotone-Napoli - Vrenna : 'Mano di Mertens? Scandaloso non dare il rigore' : CROTONE 'Salutatemi il Var'. È ironico il presidente del Crotone Gianni Vrenna, mentre lascia lo stadio dopo la sconfitta e dopo aver visto negato un netto rigore a favore della sua squadra per un ...

Napoli - Sarri senza peli sulla lingua : le proteste del Crotone - la sostituzione di Insigne e il ‘problema’ di Mertens : “E’ un qualcosa che non ha nessun valore. Abbiamo fatto 96 punti in un campionato ma li abbiamo mischiati male…Siamo orgogliosi perche’ stiamo facendo un buon cammino e basta, per garantire un futuro importante al Napoli a questi livelli per noi e’ importantissimo l’ingresso in Champions, aver chiuso a 48 punti ci da’ buone speranze”. Maurizio Sarri continua a volare basso nonostante il suo Napoli ...

Crotone-Napoli - Sarri : “Il titolo d’inverno non ha valore”. Zenga : “Come funziona il VAR?” : Crotone-Napoli, Sarri: “Il titolo d’inverno non ha valore”. Zenga: “Come funziona il VAR?” Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Crotone-Napoli – Al termine del match vinto allo Scida contro il Crotone il tecnico del Napoli, Sarri, ha rilasciato queste dichiarazioni ai microfoni di RaiSport. Crotone-Napoli, PARLA Sarri ...

Serie A : il Napoli passa a Crotone 1-0 : ROMA, 29 DIC - Il Napoli batte il Crotone 1-0 (1-0) nell'anticipo della 19/a e ultima giornata del girone d'andata del campionato di Serie A. Decisivo il gol di Hamsik al 17' del primo tempo. ...