Crotone | Budimir | ' Napoli | possiamo farti male!'

Crotone-Chievo 1-0 pagelle - voti e highlights 17^ giornata : decide Budimir (VIDEO) : Crotone-Chievo 1-0 pagelle, voti e highlights 17^ giornata: decide Budimir (VIDEO) Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Crotone-Chievo 1-0 pagelle, voti E highlights- Il Crotone, dopo la sconfitta con il Sassuolo, ospita il Chievo. Allo stadio Scida, i calabresi centrano il successo grazie al gol di Budimir. Crotone-Chievo PRIMO TEMPO I calabresi partono ...

Serie A 16.esima giornata prima vittoria casalinga del Sassuolo ai danni del Crotone che non meritava la sconfitta. Budimir sbaglia il gol del pareggio : Sassuolo 2 Crotone 1 Marcatori: Galzanica 48°, Politano 61°, Budimir 66° Sassuolo (3-4-3): Consigli, Lirola, Goldanica, Acerbi, Peluso, Mazzitelli, Missiroli, Cassata (Duncan), Berardi (Matri), Politano (Cannavaro), Falcinelli. All. Iachini Crotone (4-4-2): Cordaz, Sampirisi, Ajeti, Ceccherini, Martella, Rohden (Aristoteles), Mandragora, Barberis…Continua a leggere →

Crotone-Udinese - probabili formazioni e ultimissime : Trotta sostituisce Budimir - Maxi Lopez titolare : Crotone-Udinese, probabili formazioni e ultimissime: Trotta sostituisce Budimir, Maxi Lopez titolare Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Crotone-Udinese, probabili formazioni E ultimissime – Uno dei due posticipi del lunedì sarà Crotone-Udinese. Lo scorso campionato questa fu una sfida decisiva per i calabresi in ottica salvezza. Quest’anno le cose ...

Genoa Crotone (risultato live 0-0) streaming video e tv : Che occasioni per Budimir e Ricci! : Diretta Genoa Crotone streaming video e tv: scontro tra due formazioni di Serie A. Per i calabresi una rivincita dopo l'ultima sconfitta in casa.

DIRETTA / Genoa Crotone (risultato live 0-0) streaming video e tv : Che occasioni per Budimir e Ricci! : DIRETTA Genoa Crotone streaming video e tv, probabili formazioni, quote, orario, risultato live della partita di Coppa Italia a Marassi per il quarto turno(Pubblicato il Thu, 30 Nov 2017 21:20:00 GMT)

Crotone - Budimir : 'Siamo sulla strada giusta - serve umiltà' - : Al termine della gara vinta dal Crotone contro il Bologna, a Sky Sport interviene Ante Budimir : 'Siamo sulla buona strada. Dobbiamo lavorare così e cercare di raggiungere presto il nostro obiettivo. Sono molto contento, ho la fiducia della società, del mister e ...

Crollo Bologna - il Crotone rimonta e vince 2-3 : doppietta di Budimir : Bologna, 4 novembre 2017 " Ora è crisi. Il Bologna perde in casa 2-3 contro il Crotone e inanella la quarta sconfitta consecutiva. Rossoblù avanti con due magie di Verdi, ma Budimir e Trotta ribaltano ...

Serie A 12.esima giornata doppietta di Budimir e rigore di Trotta per la prima vittoria esterna del Crotone : Bologna 2 Crotone 3 Marcatori: Verdi 38°, Budimir 41°, Verdi 45°, Trotta ( R ) 67°, Budimir 69° Bologna (4-3-3): Da Costa, Krafth, Gonzales, Helander, Masina (Falletti), Donsah (Destro), Crisetig, Poli, Verdi, Palacio, Di Francesco (Krejci). All. Donadoni Crotone (4-4-2):…Continua a leggere →

