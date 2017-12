Cristiano Ronaldo conferma | Potevo andare alla Juve Ecco perché non è

Cristiano Ronaldo a Del Piero : 'La Juve mi piaceva - ma il mio sogno era la Premier League' : Intervistato da Alessandro Del Piero in esclusiva per Sky Sport, Cristiano Ronaldo è tornato sui rumors risalenti ai primi anni Duemila riguardanti un possibile arrivo in bianconero. "Quando avevo 17 anni, e ho cominciato a giocare per lo Sporting Lisbona , ...

Cristiano Ronaldo confessa a Del Piero : 'Dopo il calcio farò l'attore' : Insomma, il più forte numero 7 del mondo si è aperto a un 10 da leggenda, parlando del calcio di oggi ma anche delle prospettive e dei suoi sogni per il futuro. Nella prima anticipazione andata in ...

Cristiano Ronaldo - mancano solo le nozze : Sorride, Cristiano Ronaldo, mentre posa insieme alla fidanzata Georgina Rodriguez per una foto ricordo del party CR7, una festa in suo onore, per celebrare un 2017 strepitoso, in campo e fuori. È stato l’anno della Champions League, del primo posto del Real Madrid nel ranking UEFA (e nella Liga), l’anno del quinto Pallone d’Oro, ma soprattutto è stato un anno speciale nel privato. LEGGI ANCHECristiano Ronaldo papà per la quarta ...

Lo sportivo più cercato su Google? Per una volta non è Cristiano Ronaldo : Passati gli dei del pallone tornano le moto con una vicenda che è però sfortunatamente tutta cronaca. È il nome di Nicky Hayden , morto lo scorso maggio dopo essere stato investito da un'auto mentre ...

Lo sportivo più cercato su Google? Per una volta non è Cristiano Ronaldo : Per una volta non vince Cristiano Ronaldo e nemmeno Messi. Non sono loro a guidare la classifica degli sportivi più googlati dagli italiani nel 2017. C’è un nome tutto italiano in testa: quello di Valentino Rossi. Complice, è certo, l’incidente in allenamento e il ritorno in pista nella MotoGp a tempo di record, ma anche la vittoria in Olanda. Valentino funziona sempre, tanto che c’è anche chi ha cercato di rubare le lastre della sua gamba in ...

Come sarebbe il mondo del calcio senza Cristiano Ronaldo e Messi : Il sito dell'Uefa ha provato a immaginare il mondo del calcio senza Leo Messi e Cristiano Ronaldo, assoluti protagonisti degli ultimi dieci anni. L'argentino e il portoghese sono in testa a una serie di classifiche di rendimento e non solo, ma ...

'Cristiano Ronaldo dovrebbe stare in carcere' - il portoghese accusato di un'ingente frode fiscale : ... Zidane che record: 8 titoli in 712 giorni e due Mondiali per Club di fila Real Madrid Gremio: diretta tv e streaming live finale Mondiale per Club 2017

Cristiano Ronaldo nei guai - il Fisco : “merita il carcere - c’è gente dentro per meno” : Cristiano Ronaldo è impegnato con la maglia del Real Madrid ma deve fare i conti con qualche problema fuori dal campo, in particolare sulla presunta evasione fiscale di quasi 15 milioni di euro. Ecco cosa riporta la stampa spagnola che ha svelato alcuni documenti sull’audizione di Caridad Gomez, capo dell’Unità di coordinamento centrale del Tesoro in materia di reati fiscali: “in una situazione normale, Ronaldo dovrebbe finire in carcere. ...