Cortina nel caos | intrappolati in auto sotto la neve

Neve - Cortina nel caos : i turisti dormono nelle auto : La forte ondata di maltempo ha messo in ginocchio Cortina d'Ampezzo. Le intense nevicate hanno mandato in tilt la località turistica del Bellunese. In 24 ore, oltre 60 centimetri di Neve hanno coperto la Regina delle Dolomiti creando non pochi problemi alla viabilità.Numerosi gli interventi dei vigili del fuoco per recuperare le auto bloccate in mezzo alla carreggiata e per rimuovere gli alberi caduti sulla sede stradale a causa del peso ...

Snowboard : VALANGA AZZURRA nel PSL di Cortina! Roland Fischnaller batte in finale Edwin Coratti : Cortina si conferma luogo perfetto per i trionfi dello Snowboard tricolore. Nel PSL (il primo stagionale) che chiude la tappa di Coppa del Mondo italiana per l’alpino arriva un clamoroso trionfo per il Bel Paese: doppietta al maschile con Roland Fischnaller che batte Edwin Coratti in finale. Dopo la tripletta del 2015 la storia si ripete: una doppietta fantastica per l’Italia. Percorso perfetto per il capitano della squadra ...

Coppa del Mondo - intramontabile Roland Fischnaller : secondo nel gigante parallelo di Cortina : Splendido, inimitabile Roland Fischnaller nel gigante parallelo maschile di snowboard disputato a Cortina. L'intramontabile trentasettenne alpino di Funes (Bz) ha colto il podio numero 31 della sua ...