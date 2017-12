Corea del Nord | la guerra è l' unica strategia USA?

Trump su Twitter invoca il 'buon vecchio riscaldamento globale' e minaccia (ancora) la Corea del Nord : ... come l'ultima legata ad un cinguettio in cui invoca il sano vecchio riscaldamento globale per combattere il freddo che sta colpendo l'Est del mondo), il Presidente degli Stati Uniti ha detto la sua, ...

Petrolio alla Corea del Nord Ora Trump attacca la Cina : ... amatissimo dallo zoccolo duro dei repubblicani proprio perché preferisce un linguaggio diretto ed è poco diplomatico anche in politica estera. A ogni sua minaccia esplicita fa subito seguire delle ...

Anche la Corea del Sud spara contro i bitcoin : Cinzia Meoni La frontiera delle valute digitali finora è stata un Far West in termini regolatori, fatto salvo per alcuni Paesi che ne hanno dichiarato l'illegalità (Nepal, Bolivia, Ecuador, Bangladesh,...

Onu bandisce da tutti i porti quattro navi della Corea del Nord : Roma, 29 dic. (askanews) - Il Consiglio di sicurezza delle Nazioni unite ha bandito dai porti di tutto il mondo quattro navi cargo NordCoreane per aver trasportato merci proibite in base alle sanzioni imposte al regime di Pyongyang.quattro altre navi - battenti bandiere delle Comore, di Saint Kitts and ...

Onu bandisce da tutti i porti quattro navi della Corea del Nord : Roma, 29 dic. (askanews) Il Consiglio di sicurezza delle Nazioni unite ha bandito dai porti di tutto il mondo quattro navi cargo NordCoreane per aver trasportato merci proibite in base alle sanzioni imposte al regime di Pyongyang. quattro altre navi battenti bandiere delle Comore, di Saint Kitts and ...

Corea del Nord - l'intervento della Russia può rappresentare una svolta Video : Tra i due litiganti, c'è un terzo soggetto che prova ad organizzare un tavolo di pace. Vladimir Putin indossa i panni della colomba, non gli si addicono più di tanto come non si addicono a nessun leader di una grande potenza militare, ma nella circostanza è troppo importante superare l'attuale fase di stallo per stemperare le tensioni in estremo oriente. Così la Russia si offre nel ruolo di mediatore tra Stati Uniti e #Corea del Nord. Il dialogo ...

Trump contro Cina : "Dà ancora petrolio a NordCorea - molto deluso" : ... il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha votato all'unanimità a favore delle nuove sanzioni, che potrebbero avere un impatto significativo sulla già isolata economia Nordcoreana. La ...

Trump attacca la Cina : "Dà petrolio alla Corea del Nord" - : L'affondo del presidente americano contro Pechino arriva direttamente dal suo account Twitter : "Sono molto deluso. Non ci sarà mai una soluzione amichevole se questo continuerà ad accadere", ha ...

Corea del Nord - Washington Post : “I nuovi missili ricordano i progetti sovietici venduti negli anni ’90” : Gli ultimi, molto avanzati, missili testati dalla Corea del Nord sono molto simili ai progetti, sviluppati nei laboratori strategici sovietici, che furono messi in vendita dopo il tracollo dell’Unione Sovietica. E’ quanto scrive il Washington Post che ha ottenuto copie dei documenti del Makeyev Rocket Design Bureau, una joint venture di scienziati russi e investitori americani che nel 1992 volevano riconvertire i progetti di missili ...

Trump attacca la Cina su Twitter : 'Dà il petrolio alla Corea del Nord' : Donald Trump attacca la Cina su Twitter, accusandola di continuare a sostenere il regime di Pyongyang. "Colti in flagrante. Sono molto deluso - scrive il presidente americano - che la Cina stia ...

TERZA GUERRA MONDIALE/ Trump su Twitter : “la Cina fornisce petrolio alla Corea del Nord" : TERZA GUERRA MONDIALE: il monito dell'ambasciata Russa in Sudafrica nei confronti dell'Occidente. Intanto in Corea del Nord vanno in scena le celebrazioni in memoria della nonna di Kim.(Pubblicato il Thu, 28 Dec 2017 17:55:00 GMT)

Nord Corea - Trump attacca la Cina : «Dà petrolio a Pyongyang. Sono deluso» Foto : Il tweet dopo lo scatto pubblicato da un quotidiano di Seul che mostrerebbe la violazione da parte di Pechino delle sanzioni decise dal Consiglio Onu contro il regime di Pyongyang

Corea del Sud : politica monetaria sarà accomodante nel 2018 : L'economia sudCoreana è previsto che nel 2018 mantenga il suo solido trend di crescita, intorno al 3% annuo stimato anche per il 2017 (nel terzo trimestre la crescita del Pil era stata del 3,6%). (RR ...

Corea del Sud : politica monetaria sarà accomodante nel 2018 : L'economia sudCoreana è previsto che nel 2018 mantenga il suo solido trend di crescita, intorno al 3% annuo stimato anche per il 2017 (nel terzo trimestre la crescita del Pil era stata del 3,6%). (RR ...