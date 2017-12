Concorso Inps | oggi in Gazzetta calendario della prima prova

Concorso Inps : 22.519 domande per 365 posti : Sono state presentate 22.519 domande di partecipazione al Concorso pubblico, per titoli ed esami, a 365 posti di analista di processo - consulente professionale nei ruoli del personale dell'Inps , ...

Quali date prove esame Concorso Inps 2017? Come e quando saranno notificate : Ormai tutti gli aspiranti candidati del concorso INPS 2017 sanno bene che la data di scadenza resta fissata per oggi 27 dicembre, esattamente alle ore 16. Archiviato questo aspetto, quelli che hanno regolarmente inoltrato la propria domanda in tempo utile si staranno già iniziando ad interrogare circa le date delle prove scritte e sulla modalità in cui verranno notificate da chi di dovere. La risposta è da ricercarsi nell'art. 5 del bando del ...

Concorso Inps per analista in scadenza : requisiti - valutazione titoli e domanda : Il bando di Concorso INPS per titoli ed esami permetterà l’assegnazione di 365 posti come analista di processo-consulente professionale nei ruoli di personale dell’INPS, area C, posizione economica C1, in tutta Italia. L’ultimo giorno per presentare la domanda, è oggi 27 dicembre 2017. In totale verranno assunte 1.080, in due fasi. Concorso INPS 2017: i […] L'articolo Concorso INPS per analista in scadenza: requisiti, valutazione ...

Concorso Inps - ultimo giorno per presentare la domanda : Ultime ore per presentare la domanda al Concorso Inps: c’è tempo fino alle 16 di oggi per compilare online l’istanza sul sito Inps. Vediamo nel dettaglio cosa e come presentare la propria candidatura. I candidati devono accedere all’apposita sezione sul sito Inps mediante l’utilizzo di PIN Inps oppure SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) oppure CNS (Carta Nazionale dei Servizi). Dopo aver visualizzato i requisiti ...

Orario scadenza Concorso Inps il 27 dicembre : link download - stampa domanda e contatti assistenza : Siamo davvero ad un passo dalla scadenza della domanda del concorso INPS per 365 funzionari. Il termine ultimo per la presentazione della propria candidatura per la selezione pubblica è fissato per domani 27 dicembre ma esiste anche un Orario ben preciso oltre il quale non si potrà inviare domanda di partecipazione e questo perché, come oramai tutti sanno, la procedura dedicata è online e dunque tutta telematica. Dopo le tante polemiche sulla ...

Falsi certificati inglese B2 per Concorso Inps : pugno duro per chi li ha pagati a caro prezzo (video Striscia)? : La storia dei Falsi certificati d'inglese livello B2 validi per la partecipazione al concorso INPS si infittisce: al centro di una vera e propria indagine giornalistica del TG satirico Striscia La Notizia, c'è la pratica (pure abbastanza diffusa) di vendere letteralmente questi attestati anche a chi la lingua d'oltremanica davvero la conosce poco o per nulla, con un escamotage che è una vera e propria truffa. Sulle polemiche intorno alla ...

Precisazioni ulteriori sul Concorso Inps 2018 e la certificazione B2 al 21 dicembre : Da almeno un paio di giorni a questa parte si parla con insistenza del concorso INPS 2018, soprattutto in merito ad un requisito che aveva fatto discutere tantissimo, ovvero la certificazione B2. Dopo quanto riportato nella giornata di ieri, quando ci siamo soffermati sulla decisione da parte del TAR del Lazio che ha accolto il ricorso di una candidata intenzionata a parteciparvi nonostante le manchi il suddetto attestato, si sono aperti scenari ...

Inaspettata svolta per il Concorso Inps 2018 : possibile modifica al bando : Ci sono alcune novità estremamente importanti da prendere in esame oggi 20 dicembre per quanto riguarda il concorso INPS 2018, uno dei più attesi di tutto l'anno. Dopo aver fatto il punto della situazione a fine novembre su queste pagine, cercando di fornire tutte le informazioni del caso ai candidati, in queste ore bisogna prendere atto di una potenziale svolta con cui il numero dei partecipanti potrebbe aumentare in modo ...

Concorso 365 funzionari INPS : per il TAR Lazio è illegittimo : è tutto da rifare? : Dopo i recenti aggiornamenti sul Concorso INPS per 1000 posti di analista di processo-consulente professionale, area C, posizione economica C1, segnaliamo una recente notizia che interessa proprio questo Concorso. Il TAR del Lazio ha ammesso il ricorso di una candidata sprovvista della certificazione B2 in inglese. Questo significa che anche i giudizi amministrativi hanno ritenuto illegittimo la certificazione della lingua inglese livello B2, ...

Concorso Inps - i quiz di logica per prepararsi alla prima prova : Tra 2 settimane, precisamente il 29 dicembre, sarà resa nota la data della prima prova scritta del Concorso Inps. Ricordiamo che per partecipare alla selezione è necessario presentare la domanda entro e non oltre il 27 dicembre (Leggi Come partecipare e compilare la domanda). Passiamo ad analizzare come si svolgerà la prima prova scritta e come prepararsi con qualche quiz di allenamento. Come si svolgerà la prima prova del Concorso Inps? I ...

Inps - a rischio impugnazione il Concorsone per 365 dipendenti che richiede l’inglese certificato : Nuvole minacciose sul concorsone Inps per l’assunzione di 365 dipendenti a tempo indeterminato nel ruolo di analista di processo-consulente professionale. Il bando, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dello scorso 24 novembre, potrebbe essere rimesso in discussione nella parte in cui chiede la certificazione della lingua inglese come requisito di accesso alla selezione. Il motivo? Il bando è impugnabile perché taglia fuori tutti i ...

Concorso Inps - come aumentare il proprio punteggio : Scade il 27 dicembre alle 16 il termine ultimo per presentare la propria candidatura al Concorso Inps da 365 posti, compilando e inviando la domanda sul sito dell’Inps, accedendo con le credenziali di accesso (codice Pin, Spid o Cns). Ricordiamo che tra i requisiti necessari per la partecipazione ci sono: laurea magistrale/specialistica (LM/LS) in Scienze dell’economia (LM-56 o 64/S), Scienze economico-aziendali (LM-77 o 84/5), Ingegneria ...