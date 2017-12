Come scegliere una stampante laser

Come scegliere l’assicurazione giovedì 28 dicembre con Il Sole 24 Ore : Un percorso guidato in 56 pagine per chi vuole capire al meglio rischi e opportunità delle assicurazioni...

Spumante o champagne : Come scegliere la "bollicina" perfetta per Capodanno : In vista del Capodanno l'acquisto di bollicine sembra d'obbligo. Ma quale Spumante o champagne scegliere? Può essere considerato Spumante o champagne un vino bianco al quale è stato aggiunto gas (anidride carbonica) e...

Quale tè scegliere e Come abbinarlo - dall’antipasto al dessert : Ogni momento è giusto per bere una tazza di tè. E non solo alle 5 del pomeriggio, come afternoon tea da tradizione inglese, visto che in un’epoca di «assenza di tempo» questa è una pausa che oggi in pochi si possono permettere, soprattutto se il tè viene servito secondo le regole, con servizio in porcellana, accompagnato da pane e burro, dolci alla frutta – come era usanza della sua ideatrice, la duchessa di Bedford – o con la ...

Come scegliere le tende da sole : Le tende da sole sono ottimi sistemi per ombreggiare terrazzi, balconi, finestre e giardini molto esposti ai raggi solari, ripararsi da sguardi indiscreti, abbellire la componente esterna di un edificio e limitare il consumo elettrico dovuto dall’uso di condizionatori e…Continua a leggere →

App - cartellini e vecchi metodi : Come scegliere il pesce per Natale : Per la maggior parte delle famiglie italiane sono i protagonisti della tavola di Natale, soprattutto della vigilia: pesce fresco e crostacei sono tra gli alimenti più consumati durante le Feste. Ma ...

Quando andare in Kenya - Come scegliere il periodo dell'anno migliore : Prima di decidere Quando andare in Kenya bisogna considerare che negli ultimi mesi del 2017, la tensione politica è aumentata a causa dell'annullamento delle elezioni presidenziali e, perciò, le ...

Come scegliere il panettone Dieci regole per non sbagliare : Natale si avvicina e la scelta del panettone incombe. bene sapere che non esistono solo i dolci industriali, che invadono in modo massiccio gli scaffali dei supermercati. Pasticcerie e panifici ...

Sarà Sanremo 2018 Come votare i concorrenti e scegliere le Nuove Proposte : Sarà Sanremo va in onda il 15 dicembre 2017 in prima serata su Rai 1 in diretta. Sono 16 i giovani artisti che si contenderanno uno dei posti disponibili per salire sul prestigioso palco dell’Ariston e participare alla gara del Festival di Sanremo 2018 nella sezione Nuove Proposte. Gli spettatori potranno votare da casa con il Televoto i 16 Artisti in gara, contribuendo a decidere quali saranno i 6 artisti che parteciperanno al ...

Trading Online : Come scegliere la piattaforma che fa per te : Molti utilizzano la piattaforma MetaTrader (la più famosa al mondo), mentre altri invece hanno investito notevoli capitali per produrre una piattaforma specifica per i loro clienti, con contenuti ...

Nuovo portatile : Come scegliere un notebook : Devi acquistare un notebook ma non sai da quale lato orientarti o semplicemente ti servono delle dritte? Questo articolo fa al caso tuo! come scegliere un notebook Il primo passo da fare è capire quali siano le proprie esigenze, consultandosi anche e soprattutto con il proprio portafogli, valutando il prezzo. E’ inutile acquistare un notebook da €1000 se poi le uniche necessità sono la navigazione web, la scrittura di qualche documento o ...

Come scegliere lo speaker WLAN che fa al caso vostro : Spotify Connect collega tutti Spotify è il servizio di streaming musicale più conosciuto. Uno dei motivi è che Spotify funziona con quasi tutti i dispositivi. E' anche l'unico fornitore esterno di ...

Yogurt - un finto latticino. Ecco Come scegliere quello più sano : È la grande eccezione alla voce “latticini”. Sebbene derivi dal latte, infatti, lo Yogurt è molto diverso dal prodotto iniziale, del quale conserva ben poco. Questo perché la fermentazione cui viene sottoposto fa di lui un alimento molto più leggero, come se fosse “predigerito”. Spiego meglio. La fermentazione avviene a una temperatura di 40-45° C grazie a due batteri, Streptococcus thermophilus e Lactobacillus bulgaricus, che trasformano il ...

Come scegliere l'agenda per l'anno nuovo : l'agenda cartacea (semplice) Qui si apre un mondo: constatato che non ti serve avere tasche in più, cover per forza vecchie a cui sei affezionata, anelli per aggiungere o togliere pezzi, puoi ...

Come scegliere il miglior panettone - i consigli di Altroconsumo - : Gli ingrendienti che non possono mancare nel tipico dolce natalizio e quelli che è bene evitare: ecco gli accorgimenti per fare l'acquisto giusto