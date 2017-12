Colf e badanti | dalle ferie allo stipendio | ecco i parametri 2018 e novità Inps

: Come fare per verificare i rapporti di lavoro con badanti e colf risultanti all’Inps e come controllare la posizion… - EPAS_Bitonto : Come fare per verificare i rapporti di lavoro con badanti e colf risultanti all’Inps e come controllare la posizion… - MassimoJack1976 : Ore di riposo giornaliero per #badanti e #colf - MassimoJack1976 : TFR-Trattamento di Fine Rapporto i diritti delle Badanti e le Colf... - Marta1969Marta : RT @2didenari: [ON AIR] @emmemea in diretta fino alle 12 su @Radio24_news! ?? oggi bilancio finanziario 2017: quale futuro 2018? ?? colf e… - micmoffa : Guarda cosa ho trovato! Le Guide del Corriere della Sera - 2011 Tutto su... Colf e Badanti -

Leggi la notizia su Blastingnews

(Di venerdì 29 dicembre 2017) Anche il lavoro domestico come tutte le altre tipologie di attività ha un proprio contratto di lavoro base a cui devono adeguarsi datori di lavoro e lavoratori. il CCNL di categoria è stato aggiornato nel 2017 ma la materia è in continua evoluzione come dimostrano alcuni emendamenti alla Legge di Bilancio che è appena stata approvata che miravano a concedere maggior tutela ai lavoratori per quanto concerne i contributi previdenziali. Anche la vicenda voucher con la loro abolizione nelsortirà nuovi effetti su questa tipologia di lavoratori, con la nascita del libretto famiglia con cui sarà possibile pagare lavoratori domestici per i quali non si richiede un impiego a tempo pieno ma soltanto saltuario. In sostanza, il lavoro domestico resta una materia molto complicata da capire, per via della particolare figura del datore di lavoro e per le norme relative alle assunzioni di questi ...