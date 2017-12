Coca-Cola distribuirà l' amaro Lucano

"Buy" per Coca Cola : Chiusura del 26 dicembre Seduta vivace per il gigante americano della bevanda più famosa al mondo , tra i titoli dell'indice Dow Jones , protagonista di un allungo verso l'alto con un progresso dello ...

Tribunale Ue tutela segno grafico della Coca-Cola : Il Tribunale dell'Unione Europea tutela il peculiare segno grafico della Coca-Cola. Nel 2010 la società siriana Modern Industrial & Trading Investment, Mitico, chiede all'Euipo, ufficio dell'Unione ...

Novità nella famiglia Coca-Cola - Zero Calorie anche con estratto di stevia : Disponibile anche in Italia Coca-Cola Zero Calorie anche con estratto di stevia*, la nuova variante pensata per soddisfare la sete di Novità dei consumatori, con un gusto straordinario e Zero Calorie. La nuova arrivata nella famiglia Coca-Cola si affianca alle altre cinque varianti presenti sul mercato italiano* per offrire un’ulteriore possibilità di scelta a tutti coloro che amano la freschezza di Coca-Cola. Questo lancio è parte della ...

Coca Cola : ecco i suoi innumerevoli utilizzi alternativi : La Coca Cola è la bevanda zuccherata gassata più celebre al mondo, tra le più amate ed imitate. Assodato che non è per niente salutare, possiamo sfruttarla in diversi modi dato che, proprio per la sua grande popolarità, è stata oggetto di svariati esperimenti, alcuni perfettamente riusciti. Se avete in casa una bottiglia già aperta, potrete usarla per rimuovere dai capi d’abbligliamento le macchie di sangue, o le macchie di grasso dai vestiti, ...

Acquisto per Coca Cola : Chiusura del 14 novembre Vigoroso rialzo per il gigante americano della bevanda più famosa al mondo , tra i titoli dell'indice Dow Jones , che archivia la sessione in forte guadagno, sopravanzando i ...

Natale - Coca-Cola e Banco Alimentare donano 3 milioni di pasti : Coca-Cola ringrazia chi compie un gesto per gli altri, sostenendo Banco Alimentare nell'attività di raccolta e distribuzione di 3 milioni di pasti e celebrando così il 90° anniversario di presenza in ...