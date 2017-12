Claudia Zanella ritrova il sorriso dopo lo scandalo su Brizzi : Quando la vita ti mette davanti ad un baratro inaspettato, l'unica cosa da fare è trovare ristoro nelle amicizie. Ed è quello che ha fatto l'attrice Claudia Zanella, la moglie di Fausto Brizzi. Alcune dichiarazioni di diverse aspiranti attrici a Le Iene hanno coinvolto in un ciclone di polemiche il regista accusato di molestie. Un ciclone che ha anche causato alcuni prblemi professionali allo stesso Brizzi che ha dovuto rinunciare al ...

Fausto Brizzi/ Volto scavato della moglie Claudia Zanella e aria tesa : le prime foto dopo lo scandalo molestie : Fausto Brizzi, Volto scavato della moglie Claudia Zanella e aria tesa: le prime foto dopo lo scandalo molestie. La prima uscita pubblica della famiglia negli scatti di Oggi(Pubblicato il Wed, 13 Dec 2017 12:33:00 GMT)

Claudia Zanella E FAUSTO BRIZZI/ Lui molestatore seriale? Vero o falso che sia - carriera e famiglia rovinate : FAUSTO BRIZZI: molestatore seriale? Le accuse di aspiranti attrici (e non solo) piovono negli studi tv, ma non nei tribunali. Senza neanche una denuncia, BRIZZI è rovinato. (Pubblicato il Sun, 19 Nov 2017 04:24:00 GMT)

Claudia ZANELLA/ La moglie di Fausto Brizzi su presunte molestie : quel "miao" al posto del "sì" al matrimonio : CLAUDIA ZANELLA, la moglie di Fausto Brizzi, il regista al centro del presunto scandalo molestie, rompe il silenzio per la prima volta e si schiera dalla parte del compagno.(Pubblicato il Thu, 16 Nov 2017 23:32:00 GMT)

Claudia Zanella/ La moglie di Fausto Brizzi su presunte molestie : ruolo "premonitore" nel film Pazze di me : Claudia Zanella, la moglie di Fausto Brizzi, il regista al centro del presunto scandalo molestie, rompe il silenzio per la prima volta e si schiera dalla parte del compagno.(Pubblicato il Thu, 16 Nov 2017 15:47:00 GMT)

Chi è Claudia Zanella - la moglie di Brizzi che si schiera in sua difesa (pubblicamente) : Le accuse di molestie rivolte da almeno dieci ragazze a Fausto Brizzi, per sua moglie Claudia Zanella 'restano solo voci'. Dopo giorni di silenzio assoluto, l'attrice ha voluto dire la sua e lo ha ...

Chi è Claudia Zanella - la moglie di Brizzi che si schiera in sua difesa (pubblicamente) : Le accuse di molestie rivolte da almeno dieci ragazze a Fausto Brizzi, per sua moglie Claudia Zanella “restano solo voci”. Dopo giorni di silenzio assoluto, l’attrice ha voluto dire la sua e lo ha fatto con una lettera in difesa del marito indirizzata al direttore della rivista “Oggi” che aveva parlato di una crisi coniugale tra il regista e la Zanella, sposati da tre anni e con una figlia, Penelope Nina, nata ...

Claudia ZANELLA/ La moglie di Fausto Brizzi su presunte molestie : “Barricata in casa - anche questa è violenza” : CLAUDIA ZANELLA, la moglie di Fausto Brizzi, il regista al centro del presunto scandalo molestie, rompe il silenzio per la prima volta e si schiera dalla parte del compagno.(Pubblicato il Thu, 16 Nov 2017 12:03:00 GMT)

La lettera di Claudia Zanella : «Questo tribunale mediatico può distruggere l’esistenza di un uomo» : «Ho iniziato a fare l’attrice a 11 anni, oggi ne ho 38. In questi anni mi è capitato di sentire di tutto, racconti di molestie di produttori su attori e attrici, abusi di potere da parte di registi e casting (uomini e donne), avance ricevute poco gentili e decisamente fuori luogo. Ho anche conosciuto attori e attrici alla ricerca di notorietà a tutti i costi». Inizia così la lettera di Claudia Zanella, moglie del regista Fausto Brizzi, ...

Fausto Brizzi - la moglie Claudia Zanella scrive una lettera : 'da 5 giorni io e mia figlia non usciamo di casa - anche questa è violenza sulle donne' : Fausto Brizzi, la moglie Claudia Zanella lo difende: 'sono solo voci' moglie di Fausto Brizzi, l'attrice Claudia Zanella ha rotto il silenzio in cui si era trincerata dopo l'esplosione dello scandalo molestie. Dopo aver rotto il silenzio in cui si era trincerata, nella giornata di ieri, Claudia Zanella, attrice nonché da 3 anni moglie di Fausto Brizzi, ha preso carta e penna per ...

Claudia Zanella/ La moglie di Fausto Brizzi sulle presunte molestie : “Ora sono vicina a mio marito” : Claudia Zanella, la moglie di Fausto Brizzi, il regista al centro del presunto scandalo molestie, rompe il silenzio per la prima volta e si schiera dalla parte del compagno.(Pubblicato il Wed, 15 Nov 2017 21:27:00 GMT)

Fausto Brizzi - la lettera della moglie Claudia Zanella : «Contro di lui un tribunale mediatico» | La difesa | : Claudia Zanella interviene sul caso che ha coinvolto il marito, accusato di molestie da 10 ragazze nel corso della trasmissione «Le Iene»: «Queste accuse formulate senza nessuna garanzia possono distruggere la carriera di un uomo, il suo matrimonio e la sua esistenza. Io e mia figlia siamo barricate in casa da giorni: anche questa è violenza»

Fausto Brizzi - parla la moglie Claudia Zanella : "Contro di lui un tribunale mediatico" : Se buona parte di tutto ciò che ho sentito ed è circolato nel nostro mondo fosse vero, da essere umano profondamente rispettoso del prossimo, ne sarei profondamente disgustata. Però deve esserci una ...

Claudia ZANELLA/ La moglie di Fausto Brizzi sulle presunte molestie : "Sono solo voci" : CLAUDIA ZANELLA, la moglie di Fausto Brizzi, il regista al centro del presunto scandalo molestie, rompe il silenzio per la prima volta e si schiera dalla parte del compagno.(Pubblicato il Wed, 15 Nov 2017 19:00:00 GMT)