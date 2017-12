Classifica Serie B Risultati 21^ giornata | Palermo campione d’inverno

Hockey su pista - 14^ giornata Serie A1 2017-2018 : Lodi e Forte dei Marmi in scioltezza - che bagarre a centro Classifica! : Lodi e Forte dei Marmi in scioltezza nella prima giornata del girone di ritorno del campionato di Serie A1 2017-2018 di Hockey su pista. La capolista si è sbarazzata del fanalino di coda Giovinazzo con un fragoroso 11-1, chiudendo l’anno in vetta alla classifica grazie alle triplette di Gori e Pinto, che per una volta hanno oscurato persino Cocco e Verona. Ancora più agevole il compito del Forte dei Marmi, che ha superato 13-1 il Thiene ...

Risultati 21^ Giornata di Serie B e Classifica del 28-12-2017 : Le teste di Serie si confermano anche stasera, con la lotta ai play off sempre più aperta Ecco i Risultati della 21^ Giornata del campionato di Serie B: 27-12-2017 Ore 20:30 Parma-Spezia 0-0 L’anticipo della 21^ Giornata del campionato di Serie B, che vedeva di fronte Parma-Spezia, si è rivelato esser molto più noioso del previsto. Il Parma, dato come favorito, si è reso protagonista di una prestazione sotto tono, condito anche ...

Serie B - 21^ giornata : risultati - Classifica e prossimo turno. Palermo campione d’inverno - frena ancora il Bari. Cadono Foggia e Ternana : 1/54 LaPresse/Davide Anastasi ...

Serie C : Classifica spettatori - ecco le regine del girone di andata Video : Archiviato da alcuni giorni il girone di andata del #campionato di #Serie C, è tempo di consuntivi per quanto riguarda i dati relativi alla media degli spettatori nei tre gironi. Molte conferme, qualche novita' tra le prime squadre classificate rispetto alle previsioni iniziali ed al blasone dei singoli club. Nel girone A, si conferma al primo posto il Pisa con un media di 6872 spettatori, to dal Livorno, dominatore assoluto del girone con 5379, ...

Basket - Serie A 2017-2018 : Milano batte Brescia e accorcia la Classifica. Venezia la spunta in volata su Sassari : Turno di Santo Stefano nella Serie A di Basket 2017-2018. Dopo gli anticipi pre-natalizi, con le vittorie di Trento e Torino su Pistoia e Reggio Emilia, la 12a giornata è proseguita con il big match tra la capolista Brescia e l’Olimpia Milano, nello scenario del Forum. La partita sembrava sorridere alla Leonessa, contro un EA7 davvero poco in palla. Nel finale, però, proprio sul più bello, la squadra di Andrea Diana si è spenta, non ...

