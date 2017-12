Ciclocross | Alice Maria Arzuffi in trionfo a Bredene nel BricoCross

Ciclocross - Coppa del Mondo 2017-2018 : Van Der Poel per stupire ancora a Bogense - curiosità per Alice Arzuffi : Tutto pronto a Bogense, in Danimarca, per la quarta tappa della Coppa del Mondo di Ciclocross 2017-2018. Il percorso, di circa 3 chilometri, si svilupperà in gran parte su sterrato, mentre la fase iniziale e finale saranno su asfalto nella zona del vecchio porto, di fatto in centro alla città. Nella fase centrale, oltre a diversi ostacoli artificiali, anche una salita molto ripida che porterà gli atleti verso la chiesa nel parco in cui si svolge ...

Splendido bronzo per Alice Arzuffi ai campionati europei di Ciclocross - vince Cant : Pronostico rispettato nella prova elite femminile degli europei di ciclocross in corso di svolgimento a Tabor, in Repubblica Ceca: la campionessa del mondo in carica Sanne Cant riesce a far doppietta conquistando anche l'oro continentale, al termine di una gara comunque molto sofferta e decisasi in uno sprint a due. Ci sono gioie anche per i colori ...