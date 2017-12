Ciclismo | Sonny Colbrelli | “Voglio vincere una grande classica Farò il Tour de France”

: Colbrelli sogna una grande classica e punta a Fiandre e Tour de France - OA_Sport : Colbrelli sogna una grande classica e punta a Fiandre e Tour de France - ginevrapellegri : Ciclismo, Sonny Colbrelli e la sfida a Peter Sagan - Blasting News -

(Di venerdì 29 dicembre 2017) Arrivato finalmente il definitivo salto di qualità per, uno dei maggiori prospetti delazzurro, che in questo 2017 è andato in una squadra Worldcome la Bahrain-Merida. Risultati positivi e convocazione al Mondiale per il nativo di Desenzano del Garda, al quale però manca ancora un colpo grosso.provare ao a salire sul podio di una. Spero di poter diventare un buon corridore come i grandi nomi del gruppo. Nei prossimi anni voglio diventare un corridore da classiche” dichiara a Cyclingnews. L’azzurro prosegue parlando del Giro delle Fiandre, dove ha centrato una strepitosa top-10: “Sono stato anche io sorpreso. La mia top ten al Fiandre è stato davvero un gran bel risultato, in una corsa molto speciale. Bisogna stare attenti per tutta la corsa, senza riposo. Devi sempre stare davanti con attenzione. Spero che con un ...