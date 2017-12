Ciclismo | la nuova vita di Riccò | ‘Ma tornerò a correre’

Doping cerebrale - nuova frontiera (legale) per migliorare le prestazioni. Il Ciclismo ci prova. Lo scienziato : “Agisce sulla fatica” : La scena potrebbe apparire a prima vista curiosa. Siamo lungo le strade del Giro d’Italia. Il campione di ciclismo Vincenzo Nibali, messinese, soprannominato dai tifosi ‘lo squalo dello Stretto’ e già vincitore delle più importanti corse a tappe sulle due ruote, Tour de France, Giro d’Italia e Vuelta di Spagna, si sta allenando con la propria squadra, il Bahrain Merida pro cycling team. Il campione siciliano e alcuni suoi compagni indossano, ...

Nuova tegola doping sul Ciclismo : Froome positivo al salbutamolo : L’ombra del doping torna a scuotere il mondo del ciclismo. Chris Froome, classe 1985, nato in Kenya da genitori britannici, vincitore di quattro Tour de France (2013-2015-2016-2017) e di una Vuelta (2017) è risultato positivo a un bronco-dilatatore, il Salbutamolo, durante un controllo durante l’ultima edizione della corsa spagnola. Lo ha comunicato l’UCI, la Federazione ciclistica internazionale, aggiungendo che la ...

Ciclismo - una nuova e discussa pratica nella preparazione di Nibali: Una delle prime tappe del percorso di preparazione ed avvicinamento alla stagione 2018 di Vincenzo Nibali è stata a Torino, all'Istituto delle Riabilitazioni Riba. Il campione messinese e i compagni del Team Bahrain Merida hanno svolto qui una serie di test, ma soprattutto hanno sperimentato un'innovativa e un po' inquietante pratica che potrebbe entrare nella loro preparazione. Nibali ne ha approfittato anche per parlare dei programmi ...

Ciclismo - Davide Rebellin : nuova squadra per il 2018 : Infinito Davide Rebellin. A 46 anni suonati il corridore veneto non ha ancora nessuna intenzione di appendere la bicicletta al chiodo. Anche nel 2018 Rebellin continuerà a pedalare in mezzo al gruppo, spesso anche davanti, confrontandosi con corridori che potrebbero essere suoi figli. Il ciclista di San Bonifacio ha gareggiato nell’ultima stagione con la Kuwait – Cartucho.es, una nuova squadra continental nata in Medio oriente e con la quale ha ...

Ciclismo - una nuova squadra italiana nel 2018: C'è una bella novita' in vista della stagione 2018 per il Ciclismo italiano. È pronta infatti al debutto una nuova squadra appena formata nel bresciano sulle basi di una storica formazione dilettantistica, il Gs Gavardo. Il team si chiamera' Biesse – Carrera – Gavardo ed avra' una rosa giovane e pressoché tutta italiana. I corridori saranno quattordici, guidati in ammiraglia da un Direttore Sportivo esperto come Marco Milesi, da molti ...

Ciclismo : inizia ufficialmente la nuova avventura di Kristian Sbaragli alla Israel Cycling Academy : Il team è composto da 24 atleti che sin dai mesi di gennaio saranno impegnati nelle principali corse di tutto il mondo. Il collegiale durerà 5 giorni e i nuovi ciclisti dovranno capire i nuovi ...

Ciclismo - Bradley Wiggins : una nuova e incredibile trasformazione : #Bradley Wiggins non smette di sorprendere. L’ex campione, plurititolato tra strada e pista, ha ancora bisogno di nuove sfide, proprio come quando da corridore passava dall’inmento al Tour de France fino al pavè. Ora Wiggins sembra aver messo definitivamente da parte la bicicletta, ma non la voglia di impegnarsi a fondo nello sport. Il britannico ha postato una foto sui suoi profili social in cui ha evidenziato un’incredibile trasformazione ...

Ciclismo - una nuova avventura per Adriano Malori e Daniele Ratto: Adriano Malori e Daniele Ratto sono pronti a tornare nel Ciclismo. Non da corridori professionisti, visto che entrambi, per motivi diversi, hanno dovuto abbandonare troppo presto l'attivita' agonistica. Malori è stato costretto a dire basta a causa del terribile incidente occorsogli nel gennaio 2016 in Argentina. Ratto, dopo una carriera da campioncino nelle categorie junior e under 23, ha avuto meno fortuna nel Ciclismo ...

Ciclismo : Alberto Contador e Ivan Basso presentano la nuova divisa della Polartec-Kometa : Sia Alberto Contador che Ivan Basso avranno il compito di crescere i giovani corridori che si affacceranno per la prima volta nel mondo delle due ruote. La Polartec-Kometa servirà a forgiare i ...

Ciclismo : Mikel Landa e Nairo Quintana sono compatibili o ci sarà una nuova rivalità in casa Movistar? : Divisi da un solo anno d’età ma accumunati da uno straordinario e genuino talento in salita. Dal 2018, però, porteranno anche dalla stessa maglia: Mikel Landa, infatti, passerà dal Team Sky alla Movistar, dove troverà Nairo Quintana, corridore dalla caratteristiche simili che potrebbe metterlo in secondo piano, quantomeno nelle gerarchie della squadra. Come si possono gestire due corridori di questo tipo? Il basco ha lasciato la squadra ...

Ciclismo - tragedia al Tour della Nuova Caledonia : è morto Mathieu Riebel! Il 20enne sbatte contro un’ambulanza : Una terribile notizia arriva dal Tour della Nuova Caledonia: Mathieu Riebel, ciclista della VCA Bourget, ha purtroppo perso la vita dopo un cruento impatto con un’ambulanza durante la discesa del Col del la Pirogue, uno dei momenti cruciali della nona frazione della corsa a tappe che si svolge sulle strade del territorio d’oltremare francese. Il 20enne è caduto insieme a Erwan Brenterch che fortunatamente non è in pericolo di vita. ...