Ciclismo | importante gemellaggio per la NIPPO Vini Fantini Europa Ovini

Ciclismo - Antonio Nibali : un fratello d’arte che ha dimostrato di potersi ritagliare un ruolo importante nel professionismo : 25 anni, un cognome ingombrante ma tanta voglia di ben figurare e mettersi in mostra. Antonio Nibali, negli ultimi mesi, ha dimostrato di essere nel mondo del professionismo non solo per essere il fratello di Vincenzo, ma anche per avere delle doti importanti e che possono risultare utili alla squadra. E in futuro, chissà, potrebbe anche togliersi delle soddisfazioni personali. Dopo due stagioni con la NIPPO – Vini Fantini, Antonio lo ...