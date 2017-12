: Chiude il Parlamento “del cambiamento”: da chi ha girato 10 partiti diversi a chi non s’è visto quasi mai. Come Ver… - silviabest77 : Chiude il Parlamento “del cambiamento”: da chi ha girato 10 partiti diversi a chi non s’è visto quasi mai. Come Ver… - Cascavel47 : Chiude il Parlamento “del cambiamento”: da chi ha girato 10 partiti diversi a chi non s’è visto quasi mai. Come… - VELOSPORT1960 : Chissà che rabbia quella volta, l’unica, in cui non è riuscita a esserci, per votare un emendamento alla legge sul… - fdibruno : RT @discoradioIT: #Mattarella ha sciolto le camere , si chiude la XVII legislatura e il #4marzo si andrà a votare per eleggere il nuovo par… - discoradioIT : #Mattarella ha sciolto le camere , si chiude la XVII legislatura e il #4marzo si andrà a votare per eleggere il nuo… -

Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 29 dicembre 2017) Chissà che rabbia quella volta, l’unica, in cui non è riuscita a esserci, per votare un emendamento alla legge sul “Dopo di noi”. Tutte le altre volte, tutte le altre 24827 volte, l’onorevole Cinzia Maria Fontana si trovava al suo posto, a schiacciare sì, no, astensione, emendamento dopo emendamento, articolo dopo articolo, ordine del giorno dopo ordine del giorno, mozione dopo mozione, al mattino e alla sera, anche quando c’era l’unanimità, anche quando il governo dormiva tra quattro guanciali, anche quando si parlava delle dimensioni degli avannotti, della ratifica dell’accordo con Andorra. La Fontana c’era sempre. Come lei, ma un po’ meno, il collega del Pd Guerini (quello meno noto, Giuseppe) o i senatori di Mdp Carlo Pegorer e Federico Fornaro. Attaccati alla poltrona, in senso proprio. Ma a leggere i numeri di OpenPolis – ...