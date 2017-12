Casa Pound nostalgici o nuova destra sociale 2 0?

CasaPound sfida ancora Sala : nuova manifestazione davanti al Comune di Milano : Militanti del gruppo di estrema destra sotto Palazzo Marino con uno striscione e finti pacchi dono: "Degrado, immigrazione, emergenza casa: ecco i regali del...

'500 euro al mese per ogni figlio fino a 16 anni' : ecco l'intervista a Casapound : Casapound Italia (CPI), o semplicemente Casapound, è un partito politico italiano che, pur non riconoscendosi ufficialmente nelle definizioni classiche di destra o sinistra, viene comunemente considerato di destra radicale e di matrice neofascista. Il movimento è nato nel 2003, occupando uno stabile abbandonato al rione Esquilino di Roma per darne casa ai romani in emergenza abitativa. ...Continua a leggere

Casapound in silenzio ad ascoltare ‘Bella Ciao’. Sindaca di Cascina concede il banchetto - ma queste signore non ci stanno : E’ stata nuovamente travolta dal ciclone delle polemiche Susanna Ceccardi, la Sindaca leghista di Cascina (Pisa). Casus belli: la concessione del suolo comunale a un banchetto di Casapound nel centro cittadino per volantinaggio e “per presentare il programma politico in vista delle prossime elezioni”. Un gruppo di donne, per protesta, si è riunito davanti al gazebo dei neofascisti e ha intonato “Bella Ciao”. Ma la Sindaca, appena ...

Corteo CasaPound - un centinaio i manifestanti - presente Simone di Stefano FOTO E VIDEO INTERVISTE : Spaccio, degrado , furti e immigrazioni incontrollate. Sono questi i temi principali che hanno spinto i militanti umbri di CasaPound a manifestare oggi a Ponte San Giovanni. Un centinaio le persone, ...

"Gli italiani hanno perso l'onore CasaPound è l'unica speranza" Nina Moric a tutto campo su Affari : INTERVISTA/ La modella croata ha iniziato il tour elettorale di sostegno alla Tartaruga Frecciata di CasaPound. E dice ad Affaritaliani.it: "Sono innamorata di questo Paese e voglio che risorga" Segui su affaritaliani.it

Regionali Lazio - Antonini (Casapound) : domani sarò a Frosinone : Roma, 14 dic. (askanews) 'domani sarò a Frosinone per l'inaugurazione della nuova sede di CasaPound Italia e poi nel Cassinate, ad Esperia, per incontrare i nostri cittadini e simpatizzanti. Ad ...

Proteste contro i migranti : condannati nove militanti di Casapound : Dura condanna inflitta a 9 militanti di Casapound. Gli esponenti del movimento di destra sono stati condannati in primo grado dal Tribunale di Roma per le Proteste avvenute il 17 luglio 2015 nei pressi di un campo d'accoglienza a Casale San Nicola."Ingiustizia è fatta - attacca presidente di Casapound Italia Gianluca Iannone - Con le condanne abnormi inflitte per i fatti di Casale San Nicola si mette nero su bianco che difendere i ...

"Io disabile e di CasaPound Così mi hanno discriminato" Claudio Palmulli ad Affaritaliani.it : Claudio Palmulli ha un sorriso che ti conquista al primo incontro. Trentuno anni, disabile dalla nascita per un errore medico, gli occhioni luccicanti, sprizza entusiasmo e voglia di vivere e lottare contro gli ostacoli che gli ha imposto la vita. Ostacoli che non l'hanno piegato Segui su Affaritaliani.it

Blitz di CasaPound in Consiglio - primo giorno di metal detector a Palazzo Marino e controlli su chi entra : Le misure di sicurezza sono state introdotte dopo il Blitz di CasaPound in Consiglio comunale, lo scorso giugno. Da oggi verranno controllate anche borse e...

Casa Pound a Perugia - Anpi e Cgil chiedono di non autorizzare la manifestazione "Perugia è città antifascista e dell'accoglienza" : Perugia La manifestazione di Casa Pound, annunciata per sabato mattina a Perugia, fa scattare le proteste di Cgil e Anpi che chiedono agli organi competenti di non autorizzarla. "Perugia è città di ...