Quest'anno per festeggiare l'arrivo del 2018 si prevede un budget medio di 116euro a famiglia, il 13% in più rispetto al 2016. Si tratta di una spesa che sfiora i 3 miliardi di euro, la più alta degli ultimi 5 anni. E quanto emerge dall'indaginesvolta in collaborazione con Swg. A trainare la crescita del budget per ilsono le regioni centrali, dove si spenderanno mediamente 122 euro, contro i 118 euro del Sud ed i 108del Nord. Aumentano coloro che hanno scelto il viaggio:l'11% contro il 9% del 2016.(Di venerdì 29 dicembre 2017)