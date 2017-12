Capodanno | Lav | ”Vietare i botti in tutti i Comuni”

La Lav chiede lo stop ai botti di Capodanno dannosi per gli animali - : La Lega Antivivisezione ha invitato i Comuni ad adottare provvedimenti affinché i festeggiamenti di fine anno non causino conseguenze troppo dannose per gli amici a quattro zampe

Embraco - Fiom Torino : lavoratori in presidio anche a Capodanno : Torino, 29 dic. (askanews) Il presidio dei lavoratori davanti ai cancelli dell'Embraco di Riva di Chieri (Torino) ci sarà anche a Capodanno, dove gli operai e le loro famiglie festeggeranno dalle 14 l'...

Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore Capodanno da serapati : Flavio Briatore e il figlio Nathan Falco sono atterrati a Malindi con l’aereo privato di famiglia, ma all’appello manca Elisabetta Gregoraci. La Gregoraci appare invece in un top….s mozzafiato (coperto dalle braccia) in uno scatto social pubblicato su “Instagram” alimentando le voci di una crisi di coppia, di cui giù da settimane si parla. Da tempo Flavio e Elisabetta non compaiono in coppia né sui social né altrove anche se per ...