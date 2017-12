Capodanno last minute | 5 idee da Roma a Dubai

Capodanno last minute - sei idee tra neve e ciaspole : Capodanno in montagna vuol dire sport "bianchi" ma non solo, c'è una serie di eventi ovunque davvero suggestivi, perfetti per brindare al 2018. Abbiamo scelto località dove la natura la fa da padrona ...

Capodanno last minute : idee salvatempo per celebrarlo in casa : Ogni anno, si ripresenta sempre il solito quesito: cosa fare a Capodanno?In un batter d’occhio sembra infatti essere arrivata la notte di San Silvestro e in molti, nonostante manchino pochi giorni alla data fatidica, non sanno ancora dove ma soprattutto come festeggiare l’inizio dell’anno nuovo.In mancanza di idee e di tempo, si può trascorrere il Capodanno nella tranquillità di casa in compagnia dei propri cari. ...

5 feste di Capodanno last minute coi fiocchi : ROMA – Il quartiere dell’EUR si trasforma in un festival a cielo aperto. Nello stupendo Spazio 900 “Cosmo” con la sua line up underground di primissimo livello (Chris Liebing, Ilario Alicante, Len Faki, Loco Dice, Marco Faraone e molti) e la dance del Deejay Time nel Palazzo dei Congressi regaleranno al pubblico presente un’esperienza unica nel suo genere. Con un solo biglietto si potrà infatti girare ...