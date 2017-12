Capodanno in piazza | da Nord a Sud musica e spettacoli | ecco tutti gli eventi

Capodanno : concerto in piazza a Palermo - varchi e metal detector : Palermo, 29 dic. (AdnKronos) - varchi presidiati, controlli con i metal detector, dissuasori in cemento e una lunga lista di oggetti vietati. Palermo si prepara al suo Capodanno in piazza all'insegna della sicurezza e delle misure antiterrorismo. In occasione del concerto che dirà addio al 2017 e sa

Capodanno a Napoli - in piazza Plebiscito divieto fuochi e vetro : Napoli, 29 dic. (askanews) A Napoli Capodanno in piazza del Plebiscito con divieto di introdurre ed esplodere fuochi artigianali e vendere o consumare bottiglie in vetro e lattine. In due precise ...

A Napoli Capodanno in piazza con 100 artisti Made in Naples : Napoli, 29 dic. (askanews) Sarà un Capodanno Made in Naples quello che si festeggerà la notte del 31 dicembre in piazza del Plebiscito a Napoli. Sul palco si esibiranno tutti artisti partenopei, ...

Consolante : Alcolici autorizzati nei locali per il Capodanno in piazza : Il presidente della Commissione attività economiche, Enrico Consolante, a margine di un'apposita riunione dell'organismo consiliare tenutasi a Palazzo de Nobili, ha inteso chiarire che l'ordinanza ...

Capodanno : Milano pronta - Carboni e Fabri Fibra in Piazza Duomo (2) : (AdnKronos) - Lunedì primo gennaio 2018, alle 10.30, le Bande musicali cittadine si esibiranno nel cortile d’onore di Palazzo Marino e porgeranno gli auguri agli Amministratori Comunali. Il 31 dicembre i Musei Civici saranno regolarmente aperti, con chiusure anticipate alle 14.30 per le mostre di Pa

Capodanno : Milano pronta - Carboni e Fabri Fibra in Piazza Duomo : Milano, 29 dic. (AdnKronos) - Milano pronta per i festeggiamenti di Capodanno con un concerto in Piazza Duomo promosso e organizzato dal Comune insieme a F&P Group. Oltre tre ore di spettacolo che avranno per protagonisti il cantautore Luca Carboni e Fabri Fibra, rapper marchigiano che ha venduto ol

FESTA DI Capodanno IN PIAZZA - Prescrizioni ed indicazioni valide il 31 dicembre e 1 gennaio a Ferrara - DOCUMENTAZIONE SCARICABILE : Una FESTA di PIAZZA partecipata e sicura: le modalità di accesso e i dispositivi per la sicurezza di tutti 29-12-2017 / In primo piano La Sicurezza in occasione dello Spettacolo in PIAZZA e l'Incendio ...

Ad Assisi c'è il Capodanno in piazza : Qui, ad ingresso gratuito, il 30 dicembre e il 6 gennaio, dalle 17 alle 19, potranno: assistere anche agli spettacoli realizzati con la lanterna magica dell'800 e a quelli di burattini, prendere ...

Il Capodanno in piazza per brindare senza paura : Mille artisti provenienti da tutto il mondo, oltre 100 performance tra teatro, musica, cinema, danza, arte circense. Il tutto accompagnato da installazioni luminose, da opere di videomapping e dalle ...

Capodanno in piazza Mazzini per motivi di sicurezza : ... anche a seguito di recenti fatti di cronaca nazionale, di individuare piazza Mazzini come luogo per lo spettacolo, a differenza di piazza Cesare Battisti che, secondo le valutazioni effettuate, non ...

Sicurezza - Capodanno a Milano con il numero chiuso in piazza : concerto dal vivo per 20mila : Sul palco Fabri Fibra e Luca Carboni. La decisione del comitato per l'ordine e la Sicurezza in prefettura. Transenne e metal detector, vietati bottiglie di...

Capodanno : Milano - metal detector in piazza Duomo per concerto (2) : (AdnKronos) - Per questo, il prefetto emanerà inoltre un’apposita ordinanza di divieto di trasporto di armi, munizioni e esplosivi, e di divieto di riprese cinematografiche che "comportino l’utilizzo di armi ad uso scenico ed equipaggiamenti simili a quelli delle forze dell’ordine e delle forze arma

Capodanno : Milano - metal detector in piazza Duomo per concerto : Milano, 28 dic. (AdnKronos) - Ci saranno anche i metal detector all'ingresso di piazza Duomo, a Milano, per il concerto di Capodanno. Le misure di sicurezza per la serata di domenica sono state stabilite oggi dal Comitato provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, presieduto dal prefetto Luci

Piazza delle Erbe lancia il Capodanno 'sostenibile' - dalla musica dal vivo ai vuoti a rendere : ... niente vetro o metallo dalle 20, nuovi jersey per proteggere De Ferrari centro storico capodanno ai Giardini Luzzati, spettacoli, musica e buona tavola per salutare il 2018 a voi la scelta Il ...