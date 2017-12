Capodanno a Roma | massima allerta | più agenti e Centro off-limits

A Roma il Capodanno elettronico è con Triskell festival : tre giorni di dj set e arte : Per l'occasione realizzeranno, nel locale di via di Libetta 1 , un allestimento scenografico che include spettacoli all'avanguardia con proiezioni in 3D e giochi di luce avveniristici. La ...

Roma - le strade off limits a Capodanno : Roma, 28 dic. - (AdnKronos) - In occasione degli eventi organizzati nelle giornate del 31 dicembre e 1° gennaio, la Polizia Locale di Roma informa sulle chiusure al traffico all'interno della città, già comunque elencate tramite i canali preposti. Il 31 dicembre ci sarà la Corsa podistica 'We Run Ro

Cosa fare a Roma il weekend di Capodanno : Roma: gli spettacoli teatrali di Capodanno Chi ha voglia di godersi il teatro la notte di Capodanno, può farlo. All'Auditorium Parco della Musica, Gigi Proietti porta il suo pezzo forte che da anni ...

Stop ai botti di Capodanno e all'abbandono degli animali : la campagna dei veterinari di Roma : Una campagna educativa per sensibilizzare l'opinione pubblica sull'importanza di un'adozione responsabile e contro l'abbandono degli animali durante le festività. Questo il messaggio dell'iniziativa ...

Capodanno al Circo Massimo e l'omaggio di Tosca alla canzone popolare romana : ... il Capodanno di cittadini e turisti con il coinvolgimento di 1.000 artisti provenienti da tutto il mondo e un programma di oltre 100 performance, eventi e spettacoli su un'area pedonale che va da ...

Capodanno a Roma - da Proietti a Ranieri il brindisi in sala : Si ride (ma non solo) nel Capodanno della Capitale dove all'Auditorium Parco della Musica Gigi Proietti torna in scena, per una notte sola, con il suo spettacolo record 'Cavalli di battaglia'. Alla ...

Roma - parata di Capodanno e concerti nelle Chiese della Capitale : Roma, 27 dic. (askanews) Come di consuetudine, insieme alla Rome Parade di Capodanno in programma nel cuore del Tridente Romano il pomeriggio del primo gennaio 2018, la compagnia londinese Destination ...

Dimensione Suono Roma firma il Capodanno a Roma : Come una Furia arriva il 2018 al Circo Massimo: ad infiammarlo le performance dei conduttori di Dimensione Suono Roma. Dimensione Suono Roma ancora una volta... L'articolo Dimensione Suono Roma firma il Capodanno a Roma su Roma Daily News.

Capodanno Cosmo Festival NYE Roma 2018 : tutte le informazioni : Ti scateni al suono della musica techno e non hai ancora programmato il Capodanno 2018. Possiedi entrambi i fondamentali requisiti per partecipare al Capodanno Cosmo Festival in programma a Roma nella notte, è proprio il caso di dirlo, di San…Continua a leggere →

Capodanno - Andrea Rivera al Riverside di Roma : Capodanno con Andrea Rivera al veglione del Riverside di Roma: dopo la mezzanotte salirà sul palco del Riverside Andrea Rivera, conosciuto dal grande pubblico nelle vesti del beffardo 'citofonista' ...

