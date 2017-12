CAPODANNO 2018 in musica | il 31 dicembre su Canale 5 con Federica Panicucci

CAPODANNO con la Superluna - il 2018 sarà all'insegna di un cielo spettacolare : Il 2018 inizia con una Luna che lascerà tutti senza fiato. Il nostro satellite, infatti, raggiungerà la minima distanza dalla Terra (perigeo) il primo gennaio, alle 22.56, poche ore dopo, raggiungerà ...

CAPODANNO 2018 Canale 5 : ospiti e anticipazioni concerto in diretta : Per la serata di Capodanno 2018 Canale 5 trasmetterà in diretta il concerto organizzato da Radio 105, Radio 101 e Radio Subasio alla Unipol Arena di Bologna. Il 31 dicembre 2017 a partire dalle ore 21:00, il palazzetto si animerà con una grande festa per accogliere in musica il nuovo anno. Leggi anche: TUTTO SU #Capodanno | L’ANNO CHE VERRA’ SU RAI 1 Capodanno 2018 Canale 5: la diretta da ...

CAPODANNO 2018 Forlì : cenone e musica al Naima Club : Per Capodanno 2018 Forlì festeggia al Naima Club di Forlì (via Somalia 2) con cenone e i grandi successi anni 70 e 80. Tra vinili originali e musica live con il Gruppo 70 Mi Dà 80 si festeggerà la notte più lunga dell’anno. Il cenone è a buffet imperiale, con tante specialità dello chef Vito Longo. Il Grande Capodanno Area 70 si avvale della collaborazione conThe Magic Disco Machine. Vediamo di seguito i dettagli. SCOPRI ...

Botti di CAPODANNO 2018 : bomba di Kim 'o coreano - 900 sequestri a Napoli : Cronaca ultime notizie: bomba a Napoli, un morto. La ricostruzione Botti di Capodanno 2018: parla Luigi Di Lauro, artificiere I sequestri di fuochi illegali e pericolosi sono ormai una consuetudine ...

La stangata di CAPODANNO : tutti i rincari del 2018 : Il nuovo anno darà il benvenuto agli italiani con una stangata che prevede rincari su tutti i fronti. I principali rincari saranno su bollette, pedaggi e tariffe. Il tutto porterà ad una mazzata di ...

Programma e ospiti di CAPODANNO 2018 a Roma - al Circo Massimo Roma Illumina l’Infinito : Capodanno 2018 a Roma per 24 ore di festa, dalla sera del 31 dicembre 2017 alla sera del 1° gennaio 2018. Il Capodanno 2018 di Roma Capitale si festeggia al Circo Massimo con un grande evento musicale che si arricchisce con la presenza di Tosca. 2018 Roma Illumina l’Infinito è il titolo assegnato al Capodanno 2018 a Roma che prevede le performance de La Fura dels Baus. La cantante Tosca, appena confermata, si esibirà in un inedito omaggio ...

Luca Onestini e Ivana Mrazova/ Nascerà l'amore nel 2018? A CAPODANNO lontani : Luca Onestini e Ivana Mrazova continuano a far sognare i fans: tra l'ex tronista e la modella che sono sempe in contatto anche sui social, Nascerà l'amore nel 2018?(Pubblicato il Fri, 29 Dec 2017 15:45:00 GMT)

CAPODANNO 2018 - i look più giusti per salutare degnamente il 2018 : Capodanno 2018, il conto alla rovescia è partito. E non solo quello che separa le ultime ore del 2017 dall’inizio dell’anno nuovo, ma anche il tempo utile per decidere con quale look s&rsquo...

A CAPODANNO naso all’insù per la Superluna : sarà la più grande del 2018 : Nella notte tra 1 e 2 gennaio 2018 in cielo sarà protagonista una spettacolare Superluna, cioè una Luna piena e brillante, la più grande del 2018. “Come tutti sanno la Luna descrive un’orbita ellittica intorno alla Terra e durante il suo percorso può trovarsi più o meno vicino al nostro pianeta. Il primo gennaio si troverà al perigeo, alla minima distanza, ed il Sole sarà esattamente alle spalle della Terra rispetto alla Luna, tanto ...

Gli Aristogatti - stasera in tv su Rai 2 per CAPODANNO 2018 : trama e curiosità : Gli Aristogatti va in onda domenica 31 dicembre 2017 in prima serata su Rai 2 per far passare un divertente Capodanno 2018 ai più piccoli. Di seguito ecco scheda, trama, trailer e alcune curiosità sul film. SCOPRI GLI ALTRI PROGRAMMI IN TV Gli Aristogatti, stasera in tv: scheda TITOLO ORIGINALE: The Aristocats GENERE: Animazione ANNO: 1970 REGIA: Wolfgang Reitherman PAESE: USA DURATA: 78 Minuti Gli Aristogatti, ...

Il Discorso del Re - stasera in tv per CAPODANNO 2018 : trama e curiosità : Il Discorso del Re va in onda stasera in tv domenica 31 dicembre 2017 in prima serata su Rete 4 per Capodanno 2018. Il film diretto da Tom Hooper ha come protagonisti Colin Firth, Geoffrey Rush, Helena Bonham Carter e Guy Pearce. Di seguito ecco scheda, trama, trailer e alcune curiosità sul film. SCOPRI GLI ALTRI PROGRAMMI IN TV Il Discorso del Re, stasera in tv: scheda TITOLO ORIGINALE: The King’s ...

CAPODANNO 2018 a Bologna con la playlist di Calcutta : al via il progetto dell’ultimo dell’anno “diffuso” : Il Capodanno 2018 a Bologna sarà diffuso. Questa la novità dell'ultimo dell'anno da trascorrere nel capoluogo emiliano, con la playlist ideata da Calcutta che non sarà presente sotto nessuna forma. Il cantautore è stato contattato dall'amministrazione perché realizzasse una playlist da mandare in riproduzione dagli altoparlanti della T pedonale di Piazza Maggiore, nell'orario compreso tra le 23,30 e le 00,30. Come riferisce l'assessore Bruna ...

Superluna a CAPODANNO : spettacolo nei cieli - sarà la più grande del 2018 : Il 2018 comincia con uno spettacolo mozzafiato nei cieli: la Superluna. Il nostro satellite toccherà la minima distanza dalla Terra (perigeo) il primo gennaio alle 22.56. Poche ore dopo raggiungerà anche la fase piena...

CAPODANNO 2018 diretta su Canale 5 : svelati i nomi ufficiali dei cantanti Video : Grande attesa per il grande evento di [Video]#Capodanno 2018 che andra' in onda in diretta tv su Canale 5 il prossimo 31 dicembre. Anche quest'anno la rete ammiraglia Mediaset trasmettera' un grande show in rigorosa diretta con il quale si festeggera' l'arrivo del 2018 in compagnia di tantissimi artisti e cantanti italiani. Ecco nel dettaglio tutto quello che c'è da sapere sullo show di fine anno in onda in diretta tv su Canale 5 il 31 ...