Capodanno 2018 diretta su Canale 5 | svelati i nomi ufficiali dei cantanti

Capodanno 2018 a Londra : le destinazioni perfette per i fan della Royal Family : I visitatori del verde sobborgo di Londra possono esplorare le zone che Harry e Meghan percorreranno nel loro giorno speciale, con un tour del castello più antico e più grande del mondo. Inoltre di ...

Il concerto di Capodanno 2018 a Bari con Marco Mengoni e Gabry Ponte : programma della serata - bus e navette : Conto alla rovescia per il concerto di Capodanno 2018 a Bari con Marco Mengoni e Gabry Ponte. Il grande appuntamento live con la musica italiana è per la serata di domenica 31 dicembre in Piazza Prefettura a Bari per un grande concerto che accompagnerà gli spettatori nel nuovo anno. La serata in musica in compagnia di Radionorba è completamente gratuita e avrà inizio intorno alle 22 con il preshow animato in compagnia dei dj di ...

Bologna - 5mila euro a Calcutta per fare la playlist del Capodanno 2018 (ma lui non ci sarà) : L'artista manderà soltanto una selezione di brani per un totale di un'ora di tempo. In piazza Maggiore brucia il Vecchione

Capodanno 2018 a Catanzaro con Le Vibrazioni e GionnyScandal - il programma dell’evento in piazza : Capodanno 2018 a Catanzaro in musica con Le Vibrazioni e GionnyScandal. Il programma della serata a cavallo tra il 31 dicembre 2017 e il 1 gennaio 2018 a Catanzaro è stato comunicato dal Comune che organizza per la notte di San Silvestro uno spettacolo musicale. Ospiti principali dell'evento di Capodanno 2018 a Catanzaro saranno il gruppo de Le Vibrazioni e il giovane GionnyScandal. La serata sarà presentata da Fernando Proce, di RTL 102.5, ...

Capodanno 2018 a Ragusa con La Rua : navette gratuite per Piazza San Giovanni : Capodanno 2018 a Ragusa con La Rua, la band nota per aver partecipato al talent show Amici di Maria De Filippi. I La Rua si formano nel 2009 e nel 2015 hanno la possibilità di calcare il palco del Concerto del Primo Maggio, nella sezione riservata ai giovani artisti emergenti. Si aggiudicano il premio come Miglior gruppo nell'ambito del contest 1MNEXT. Successivamente, il gruppo accede al talent show Amici di Maria De Filippi dove ...

Capodanno 2018 Rai 1 : L’Anno Che Verrà con Al Bano e Romina - anticipazioni e ospiti : Lo show L’Anno Che Verrà torna anche stavolta per salutare il Capodanno 2018 in diretta tv da Matera. Rai 1 trasmetterà l’evento musicale per dire addio al 2017 e brindare alla mezzanotte del 2018 con un cast d’eccezione tra cui la coppia per eccellenza, Al Bano e Romina Power. Con loro anche gli idoli dei teenagers: Soy Luna e Maggie e Bianca. Di seguito tutti gli ospiti e le anticipazioni. SCOPRI TUTTO SUL ...

Capodanno 2018 in Sardegna - tutti i concerti da J-Ax e Samuel agli Elio e le storie tese : Il Capodanno 2018 in Sardegna si preannuncia ricco di grandi nomi. Da Nord a Sud, sono numerosi i concerti con i quali i sardi potranno salutare il 2017 in musica, a cominciare dal grande evento di Olbia nel quale il protagonista sarà J-Ax. Il rapper di Newtopia sarà però da solo, dal momento che Fedez è atteso per il Capodanno di Parma. I due stanno organizzando la data finale della loro collaborazione, che si terrà il 1° giugno allo Stadio ...

Un Posto al Sole - anticipazioni puntate dall’1 al 5 gennaio 2018 : un Capodanno speciale : Nuova settimana per la soap napoletana Un Posto al Sole. Ecco a voi le anticipazioni sulle puntate dall’ 1 al 5 gennaio 2018. Anche per Guido è arrivato il nuovo anno, ma lo festeggerà con Mariella e Cerruti. Raffaele e gli altri amici gli faranno compagnia. Molti saranno i colpi di scena, Salvo Prisco sta preparando una folle strategia. Angela e Franco potrebbero subirne le conseguenze. Diego Giordano inoltre, a quanto pare, sta ...

Capodanno - sondaggio : la cura della salute tra principali buoni propositi per il 2018 : Oltre la metà degli italiani (64%) fa buoni propositi per l’anno nuovo. E prendersi più cura della propria salute è tra gli obiettivi principali, secondo i dati di un’indagine di MioDottore, piattaforma specializzata nella prenotazione online di visite mediche. Tra desideri da realizzare nel nuovo anno c’è, in particolare, quello di praticare sport o fare maggior esercizio fisico (43%), scegliere un regime alimentare più ...

Capodanno 2018 : ecco il logo dell'evento in piazza Plebiscito disegnato da Roxy in the box : La città risponde sempre bene quando capisce che un artista che ha deciso di restare e lavorare qua vuole comunicare con il mondo partendo da Napoli e portarla sempre con sé'. Un piatto della ...

Capodanno Cosmo Festival NYE Roma 2018 : tutte le informazioni : Ti scateni al suono della musica techno e non hai ancora programmato il Capodanno 2018. Possiedi entrambi i fondamentali requisiti per partecipare al Capodanno Cosmo Festival in programma a Roma nella notte, è proprio il caso di dirlo, di San…Continua a leggere →

La Superluna dà il benvenuto al 2018 : spettacolo spaziale a Capodanno : Proprio l'1 gennaio il nostro satellite raggiungerà la distanza minima dalla Terra: tutte le informazioni per poter vedere lo spettacolo anche in live streaming

Capodanno 2018 : i concerti di San Silvestro da non perdere : Freschi del triplo disco di platino per le vendite in Italia della loro hit Be Mine , gli Ofenbach sono pronti a conquistare il mondo con il loro trascinante mix di house e rock, con oltre cento ...