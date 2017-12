Canada : piedi umani mozzati - continua il macabro mistero : continua il macabro mistero dei litorali nordamericani: dal 2007 sono stati, infatti, rinvenuti 13 pezzi di arti inferiori umani dentro a delle scarpe da ginnastica e, tra questi, solo una vittima è stata identificata. Si tratta di resti provenienti da un incidente aereo o da uno tsunami? Oppure siamo di fronte ad un serial killer? Purtroppo questa non è la trama di un libro thriller ma è la cruda realtà delle spiagge canadesi con cui gli ...

