' Campania a testa alta' | De Luca rilancia | in crescita Pil | export e occupazione

Dramma di Natale in Campania : 14enne colpito da proiettile vagante alla testa - è grave in ospedale : Lo sparo e poi il colpo di pistola conficcato in testa. Dramma a Parete, nel Casertano, nel giorno della vigilia di Natale. Intorno alle 15.50, un 14enne è giunto all?ospedale...