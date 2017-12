Cambi | euro sale a 1 | 1970 dollari

Andamento Cambio Euro/Dollaro USA del 28/12/2017 - ore 15.40 : Buona tenuta per il cross-rate Euro contro Dollaro che evidenzia un Andamento poco migliore dell' Euro contro la divisa nipponica . Il cambio Euro/Dollaro USA ha aperto a 1,1908, in rialzo dello 0,33% ...

Cambio Euro Dollaro : trend rialzista in atto ma stop loss precauzionale a 1 - 19 : ... è stata causata dal calo dei rendimenti dei Titoli del Tesoro americani e da un più generale sentiment negativo che si è imposto a seguito delle ultime decisioni di politica monetaria prese dalla ...

Cambi : euro in rialzo a 1 - 1943 dollari : (ANSA) - ROMA, 28 DIC - L'euro è in netto rialzo sul dollaro alle prime battute sui mercati a 1,1943 (1,1896 ieri sera dopo la chiusura di Wall street). Contro lo yen la moneta unica vale 134,26. 28 ...

Andamento Cambio Euro/Dollaro USA del 27/12/2017 - ore 15.40 : Senza grandi spunti rialzisti il cross-rate Euro contro Dollaro , che naviga attorno ai livelli precedenti, in sintonia con l' Euro contro la divisa nipponica , che mostra un progresso moderato. Il ...

Cambiare bitcoin in euro : come fare : Quello del bitcoin è un tema molto caldo negli ultimi tempi. La cosa che lo rende più particolare è il fatto che il suo valore in pochi anni è salito alle stelle, arrivando a picchi di 8.000€ circa a bitcoin. Sono molte le persone che stanno investendo in questa criptovaluta, con l’intenzione di avere un guadagno netto grazie alla continua crescita della fortunata moneta. Da ciò viene fuori che l’obiettivo ultimo di questi ...

Dall’aumento di 85 euro ai licenziamenti : come Cambia il contratto degli statali : Le novità riguardano circa 250 mila dipendenti, gli statali in senso stretto (dai ministeriali agli agenti del fisco) ma la portata si estende a tutto il pubblico impiego, fatto di oltre tre milioni di lavoratori. Si tratta infatti di un contratto “apripista” che detterà la linea anche per gli altri comparti: sanità, scuola ed enti locali...

Contratto statali - cosa Cambia : scatto di 85 euro e un extra da marzo 2018 : ROMA E' stato firmato nella notte il Contratto per gli statali. Nuove regole e scatti sullo stipendio base che vanno dai 63 ai 117 euro lordi al mese, per una media di 85 euro. Ma chi guadagna meno, ...

Andamento Cambio Euro/Dollaro USA del 22/12/2017 - ore 15.40 : Il Cross-rate Euro contro Dollaro prosegue gli scambi sui livelli precedenti, replicando esattamente il comportamento dell' Euro contro la divisa nipponica . Il cambio Euro/Dollaro USA , che ha ...

Cambi : euro in lieve calo a 1 - 1854 dlr : (ANSA) - ROMA, 22 DIC - L'euro è in lieve calo sul dollaro alle prime battute sui mercati a 1,1854 sul dollaro (1,1877 ieri sera dopo la chiusura di Wall street). Contro lo yen la moneta unica vale ...

Cambiamenti climatici : il riscaldamento globale farà aumentare le richieste di asilo in Europa : Secondo uno studio pubblicato su Science, in Unione Europea, in assenza di tagli alle emissioni di anidride carbonica, la pressione migratoria aumenterà, tanto che entro il 2100 le richieste di asilo potrebbero triplicare rispetto alla media degli ultimi 15 anni. Anche nello scenario più ottimistico, rileva la ricerca, le domande di asilo verso l’Europa aumenteranno di almeno un quarto entro fine secolo. Per giungere alla suddetta ...

Andamento Cambio Euro/Dollaro USA del 20/12/2017 - ore 15.40 : Consolida le basi precedenti il cross-rate Euro contro Dollaro . In moderato rialzo, invece, l' Euro contro la divisa nipponica . Il cambio Euro/Dollaro USA ha aperto a quota 1,184, con un movimento ...

Cosa Cambia adesso che per l'Europa Uber è un servizio taxi a tutti gli effetti : inoltre la sentenza apre alla possibilità che lo stesso criterio si applichi ad altre piattaforme di economia collaborativa, come Deliveroo e Airbnb. Su questo problema la commissione Ue ha già detto ...

Buono pasto da 7 euro e pausa pranzo da 10 minuti. Come può Cambiare il contratto degli statali : Il contratto che aggiorna stipendio e regole per gli statali, dopo quasi dieci anni, è pronto per essere presentato ai sindacati. L'Aran, l'Agenzia che tratta per il governo, ha convocato le sigle per oggi e l'obiettivo è chiudere prima di Natale, ma potrebbe essere necessario qualche giorno in più.Tra i temi in ballo ci sono il tetto agli straordinari e la durata minima della pausa pranzo, con l'ipotesi di accorciare da 30 ...

Cambi : euro poco mosso a 1 - 1842 dollari : ROMA, 20 DIC - L'euro è stabile in avvio degli sCambi in europa a 1,1842 dollari. Contro lo yen la moneta unica passa di mano a 133,95.