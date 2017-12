Calciomercato Napoli News | novità Max per la corsia mancina Ultime notizie

Calciomercato Bologna - Fenucci allo scoperto : “Verdi al Napoli? Ecco cosa serve” : Calciomercato Bologna – L’amministratore delegato del Bologna, Claudio Fenucci, intervistato dal ‘Resto del Carlino’, è tornato a parlare del futuro di Simone Verdi, accostato con insistenza al Napoli. Ecco le dichiarazioni del dirigente rossoblù: “Finanziare la propria crescita attraverso la cessione, ogni anno, di uno o due calciatori è la strategia che adottano tutte le squadre del nostro livello. Bisogna tener conto ...

Calciomercato Napoli - idea Max : ecco il miglior assist-man d'Europa : Le strategie di mercato in casa Napoli parlano chiaro: la finestra di gennaio, sessione dal peso coerente con l'appuntamento estivo, non contempla la classica "riparazione" bensì costituisce un ...

Calciomercato : Milan ecco l'esterno - Inter su 2 blaugrana - Juve sgarbo al Napoli Video : Pochi giorni ancora e riaprira' il Calciomercato. La sessione invernale di riparazione sara' l'occasione per molti club di sistemare le rose a disposizione dei rispettivi allenatori. La #Juventus è alla ricerca di rinforzi sulle fasce, dove non si esclude una probabile partenza di Alex Sandro. L'#Inter ha bisogno di aggiungere qualche elemento di qualita' ad una rosa che attualmente si sta rivelando molto corta, mentre il Milan è alla ricerca di ...

Calciomercato Napoli/ News - ag.Koulibaly : piace a molte - ma resterà qui! (Ultime notizie) : Calciomercato Napoli, ultime notizie legate al mondo azzurro: l'agente di Kalidou Koulibaly conferma l'interesse di diverse big europee, ma conferma che il centrale non si muoverà.(Pubblicato il Fri, 29 Dec 2017 04:16:00 GMT)

Calciomercato Napoli - la carta al Benevento per sbloccare Ciciretti a gennaio : Calciomercato Napoli – Il Napoli guida la classifica del campionato di Serie A con un punto di vantaggio sulla Juventus ed adesso si prepara per la gara contro il Crotone, math da non fallire per mantenere la vetta del torneo. Il presidente De Laurentiis nel frattempo si muove sul mercato con l’intenzione di rinforzare la rosa, un rinforzo già deciso è quello che porta a Ciciretti. Per facilitare il passaggio già a gennaio, il Napoli ...

Calciomercato Napoli/ News - piace Fares - nuova idea per la fascia (Ultime notizie) : Calciomercato Napoli, ultime notizie legate al mondo azzurro: per la porta balza in testa Bernd Leno. Il calciatore del Bayer Leverkusen era stato seguito già in estate e sarà il dopo Reina.(Pubblicato il Thu, 28 Dec 2017 11:14:00 GMT)

Calciomercato Napoli - frenata sui terzini : si aspetterà Ghoulam. Tutte le ultime news : Conto alla rovescia verso l'apertura ufficiale del Calciomercato ormai iniziato, ma la dirigenza del Napoli è già da tempo proiettata ai possibili rinforzi da regalare a Maurizio Sarri. A gennaio o a ...

Calciomercato Napoli - Vrenna : "Giaccherini e Tonelli idee del Crotone". Vigorito : "Ciciretti? C'è un contratto..." : Che clima troverà il Napoli allo Scida? Abbiamo una grande simpatia per i napoletani, siamo sempre molto ospitali e l'ambiente sarà tranquillo: sarà una giornata di sport'. AFFARE CICIRETTI - Il ...

Calciomercato Napoli - contropartita di grande livello per arrivare a Inglese? : A pochi giorni dall'apertura ufficiale della sessione invernale di Calciomercato, in casa Napoli non si fa altro che parlare di quelle che potrebbero essere le operazioni che presto potranno essere messe a segno dalla dirigenza partenopea e di quelle cessioni che, allo stesso tempo, potranno essere piazzate a partire dal primo di gennaio. Inutile dire come tenga banco principalmente la questione legata a Roberto Inglese del Chievo Verona, e per ...

Calciomercato Crotone - Vrenna svela : “Operazioni con il Napoli? Ecco chi ci piace” : Calciomercato Crotone – L’ultima gara del 2017 il Crotone la giocherà con il Napoli, venerdì sera allo ‘Scida’. Il patron dei pitagorici, Gianni Vrenna, ha fatto un punto sulla situazione della squadra calabrese: “La scelta di esonerare Nicola non è dipesa da me. Con Walter Zenga ci troviamo bene. Puntiamo e speriamo in una salvezza più tranquilla”. Sul Napoli: “Il Napoli gioca il miglior calcio d’Italia. Non ...

Calciomercato Napoli/ News - Carrasco via a gennaio : Giuntoli ci pensa (Ultime notizie) : Calciomercato Napoli, ultime notizie legate al mondo azzurro: si lavora per anticipare l'arrivo di Amato Ciciretti anche se c'è da convincere il Benevento e questo non sarà affato facile.(Pubblicato il Wed, 27 Dec 2017 11:35:00 GMT)

Calciomercato Napoli - arriva Vrsaljko? La decisione definitiva dell’Atletico Madrid : Diego Simeone ha scelto: Sime Vrsaljko resta, Yannick Ferreira-Carrasco puo’ partire. L’Atletico Madrid, che dall’1 gennaio potra’ finalmente contare su Vitolo e Diego Costa una volta scaduto l’embargo Fifa, ha bisogno di fare cassa e le cessioni preventivate di Vietto e Gaitan non possono bastare. Ne serve almeno un’altra e se fino a qualche giorno fa l’indiziato numero uno sembrava il croato ex di ...