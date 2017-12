: #Calciomercato, l'ex Verona #Obbadi firma con il Casablanca - CalcioWeb : #Calciomercato, l'ex Verona #Obbadi firma con il Casablanca - klaudioatzori : RT @Sardegna_Sport: #Calciomercato | L'agente di #Giaccherini non usa mezzi termini per parlare della sua situazione col #Napoli di #Sarri:… - AntonioMalvari : #calciomercato l'#AtleticoMG vende il 34enne #Fred al #Cruzeiro e lo sostituscire con il 37enne #RicardoOliveira ex #Milan - gringoserra78 : RT @Sardegna_Sport: #Calciomercato | L'agente di #Giaccherini non usa mezzi termini per parlare della sua situazione col #Napoli di #Sarri:… - Andrearey91 : RT @Sardegna_Sport: #Calciomercato | L'agente di #Giaccherini non usa mezzi termini per parlare della sua situazione col #Napoli di #Sarri:… -

(Di venerdì 29 dicembre 2017) Svincolato dopo la fine del suo contratto con il Nizza, Mounirtorna a casa. Il 34enne centrocampista marocchino hato per sei mesi, sino al termine della stagione sportiva, con il Raja, attualmente quarto nella classifica di Botola Pro (il massimo campionato) ma con una gara da recuperare. Cresciuto nelle giovanili del Paris Saint Germain ed ex compagno di squadra di Balotelli nel Nizza,ha vestito in Francia anche le maglie di Angers, Troyes, Monaco e Lilla., che vanta 22 presenze nella nazionale marocchina, ha giocato anche in Serie A con il, nella stagione 2014-2015, collezionando 22 presenze ed una rete, quella della vittoria esterna dell’Hellas contro la Fiorentina. (ITALPRESS) L'articolo, l’excon ilsembra essere il primo su CalcioWeb.