Calciomercato Juventus News | futuro Alex Sandro | sale il prezzo del brasiliano Ultime

Calciomercato Juventus/ News - i bianconeri provano ad anticipare tutti per F.Torres (Ultime notizie) : Calciomercato Juventus, ultime notizie legate al mondo bianconero: occhi su Ferran Torres del Valencia talento classe 2000 sul quale si vuole anticipare una folta concorrenza estera.(Pubblicato il Fri, 29 Dec 2017 03:36:00 GMT)

Calciomercato Juventus - Spinazzola resta all’Atalanta fino a giugno : Calciomercato Juventus, Spinazzola resta all’Atalanta fino a giugno Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Calciomercato Juventus, Spinazzola – La Juventus continua la sua marcia in campionato, a caccia del Napoli capolista. Il prossimo impegno dei bianconeri sarà a Verona contro i gialloblu di Fabio Pecchia. Ma allo scoccare del nuovo anno, si ...

Calciomercato Juventus - United su Dybala : l’offerta e la richiesta dei bianconeri : Calciomercato Juventus – La prima offerta di 67 milioni e’ stata respinta e interpretata quasi come uno scherzo, ma non per questo il Manchester United non tornera’ alla carica. La stampa inglese insiste sul presunto interessamento dei “red devils” per Paulo Dybala e, secondo il “The Independent”, la Juventus ha ovviamente respinto al mittente la prima proposta arrivata da Manchester, troppo pochi i 67 ...

Calciomercato Juventus - alla scoperta di Emre Can : un 'unicum' per Allegri : Incredibile direte voi, invece è proprio così, perché il tedesco di origini turche è uno dei pochi al mondo che può giocare benissimo in qualsiasi ruolo. La sua particolare intelligenza calcistica ...

Calciomercato Juventus - offerta shock dalla Cina per Mandzukic : ecco la risposta dell’attaccante : Calciomercato Juventus – La Juventus è reduce dal successo nello scontro scudetto contro la Roma e sta attraversando un momento positivo, l’obiettivo adesso è vincere nella gara in trasferta contro il Verona. Nel frattempo si continua a pensare al mercato, nelle ultime ore offerta clamorosa per l’attaccante Mandzukic. Secondo quanto riporta il ‘Corriere dello Sport’ il calciatore bianconero ha rifiutato la Cina e ...

Calciomercato Juventus - offerta choc dalla Cina per Mandzukic : ... infatti, c'è soltanto la Juve e c'è la volontà di disputare una grande stagione con il club, che rappreseterebbe il viatico ideale per presentarsi al top alla coppa del Mondo in Russia . Leggi l'...

Calciomercato - per Emre Can la Juventus ha fretta : TORINO - La Juventus ha fretta di definire il trasferimento di Emre Can , che si svincola a giugno dal Liverpool e ha già un accordo di massima con il club bianconero, per evitare inserimenti dell'...

Calciomercato Juventus/ News - Paratici vola in Inghilterra per Emre Can (Ultime notizie) : Calciomercato Juventus, ultime notizie legate al mondo bianconero: Fabio Paratici è volato a Londra per cementare l'accordo con Emre Can che a giugno si libererà dal Liverpool a costo zero.(Pubblicato il Thu, 28 Dec 2017 03:21:00 GMT)

Calciomercato - lo scippo della Juventus alla Roma : Pellegrini a gennaio - basta la clausola : Il 21enne Lorenzo Pellegrini , giovane centrocampista della Roma, è nel mirino della Juventus. Dopo i due anni alla grande a Sassuolo, la stellina dell'Under 21 potrebbe finire a Torino già a gennaio: ...

Calciomercato Juventus/ News - Emre Can più vicino : contatti con i Reds a breve (Ultime notizie) : Calciomercato Juventus, ultime notizie legate al mondo bianconero: tentativo per Federico Chiesa della Fiorentina, la squadra viola però dice di no anche a Fabio Paratici e Beppe Marotta.(Pubblicato il Wed, 27 Dec 2017 11:06:00 GMT)

Calciomercato Juventus - riflessioni sul futuro di Pjaca : prende quota l’ipotesi del prestito - i dettagli : Marko Pjaca è tornato a disposizione di Massiliano Allegri. Il croato nelle ultime uscite della Juventus è rientrato a far parte dei convocati, dopo un periodo in cui si è messo a disposizione della Primavera bianconera allenata da Del Canto per riprendere confidenza con il campo. Il brutto infortunio al ginocchio rimediato nella seconda parte della scorsa stagione è ormai alle spalle. L’esterno ex Dinamo Zagabria avrebbe bisogno di spazio ...

Calciomercato : è iniziato il countdown. I possibili colpi di Juventus - Inter - Milan - Roma e non solo : ... biancocelesti in semifinale di Coppa Italia con il gol di Lulic (Video) Juventus, Dybala nel mirino del Manchester United Lazio-Fiorentina diretta tv e streaming gratis, Coppa Italia oggi 26/12 ...

Calciomercato Juventus - riflessioni su Pjaca : c'è l'ipotesi prestito : TORINO - riflessioni a tema Marko Pjaca in casa Juventus . Partendo da un presupposto: c'è grande fiducia nei confronti del giocatore da parte dell'area manageriale così come dell'area sportiva. Dall'...

Calciomercato Juventus - svolta Emre Can : mail al Liverpool : TORINO - I tifosi della Juventus (ma anche Massimiliano Allegri) si augurano che avesse ragione Olivier Bierhoff che, un mese fa, dalle colonne di Tuttosport vaticinò che ' Emre Can all'80 per cento è ...