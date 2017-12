Calciomercato Inter | Deulofeu | Aleix Vidal | Pastore e Mkhitaryan | gli ultimi aggiornamenti

Calciomercato : Milan ecco l'esterno - Inter su 2 blaugrana - Juve sgarbo al Napoli Video : Pochi giorni ancora e riaprira' il Calciomercato. La sessione invernale di riparazione sara' l'occasione per molti club di sistemare le rose a disposizione dei rispettivi allenatori. La #Juventus è alla ricerca di rinforzi sulle fasce, dove non si esclude una probabile partenza di Alex Sandro. L'#Inter ha bisogno di aggiungere qualche elemento di qualita' ad una rosa che attualmente si sta rivelando molto corta, mentre il Milan è alla ricerca di ...

Calciomercato Inter/ News - quando i nerazzurri bocciarono Cutrone (Ultime notizie) : Calciomercato Inter, ultime notizie legate al mondo del club nerazzurro: Patrick Cutrone fu davvero molto vicino dal vestire la maglia della squadra che mercoledì scorso ha punito.(Pubblicato il Fri, 29 Dec 2017 03:57:00 GMT)

Calciomercato Inter - Spalletti ne boccia due : importanti cessioni a gennaio : Calciomercato Inter – Momento veramente negativo in casa Inter, la squadra nerazzurra è reduce dal clamoroso ko in Coppa Italia contro il Milan che ha portato all’eliminazione ma anche in campionato la squadra di Luciano Spalletti sta deludendo nelle ultime giornate, il primo posto è ormai un lontano ricordo. Nel frattempo si pensa al mercato, importanti novità nelle ultime ore, doppia bocciatura da parte del tecnico nerazzurro, si ...

Calciomercato Inter - Deulofeu idea per gennaio : il Barcellona potrebbe lasciarlo partire in prestito : Due sconfitte consecutive in campionato e l'eliminazione ai quarti di finale di Coppa Italia nel derby contro il Milan, dopo un avvio di stagione straordinario l'Inter sta accusando un periodo di ...

Calciomercato Inter/ News - Joao Mario flop : si complica la sua cessione (Ultime notizie) : Calciomercato Inter, ultime notizie legate al mondo nerazzurro: il club meneghino tratta con il Barcellona i cartellini di Deulofeu e Vidal, esuberi con le valigie in mano(Pubblicato il Thu, 28 Dec 2017 11:28:00 GMT)

Calciomercato Inter - Spalletti si consola : Deulofeu ad un passo : Calciomercato Inter – Possiamo quasi parlare di crisi. L’Inter sta attraversando un momento veramente difficile, la squadra di Spalletti è reduce dall’eliminazione ai quarti di Coppa Italia contro il Milan ed anche in campionato la squadra è in grande calo. L’allenatore nerazzurro ha chiesto a gran voce degli acquisti, verrà accontentato solo in parte, arriveranno infatti calciatori in prestito perchè il club non può ...

Calciomercato Inter/ News - Ausilio : a gennaio pronti a cogliere occasioni e Pastore... (Ultime notizie) : Calciomercato Inter, ultime notizie legate al mondo nerazzurro: il direttore sportivo Piero Ausilio evidenzia come il club sia pronto a cogliere delle occasioni a gennaio e su Pastore...(Pubblicato il Thu, 28 Dec 2017 03:09:00 GMT)

Calciomercato Inter - Ausilio : 'Pastore è forte - ma ci sono dei paletti...' : MILANO - 'Pastore? La sua qualità non si discute, ma ora è prematuro parlare di qualsiasi cosa. Conosco anche i paletti che abbiamo, che non sono di natura tecnica, e io devo lavorare anche con quelli'...

Calciomercato Inter - parla Ausilio : interessanti indicazioni per gennaio : Calciomercato Inter – L’Inter è in campo per il quarto di finale di Coppa Italia contro il Milan, prima del match Interessanti dichiarazioni da parte di Ausilio ai microfoni della Rai: “siamo contenti del gruppo che abbiamo. Poi se troviamo un giocatore di qualità che ci dia qualcosa di più, anzi qualcosa di diverso. Se troviamo chi ci aggiunge diversità, caratteristiche diverse da quelle che abbiamo e se sul mercato esiste un ...

Calciomercato Parma - contatto con l’Inter : due soluzioni per D’Aversa : Calciomercato Parma – Il Parma si prepara per la gara di campionato contro lo Spezia, la squadra di D’Aversa non vince da tre giornate ed adesso ha intenzione di conquistate i tre punti. Le chance di promozione passeranno anche dal mercato di gennaio, in questo senso continua la ricerca ad un attaccante da regalare all’allenatore. Negli ultimi giorni contatti con l’Inter, due le soluzioni valutate: Andrea Pinamonti e Yann ...

Calciomercato Inter - operazione low cost per la difesa : Sabatini vuole riportare in Italia un suo pupillo : Calciomercato Inter – La priorità principale per l’Inter in vista dell’imminentente mercato di gennaio è l’acquisto di un difensore centrale visto che Spalletti può contare solo su tre centrali: Skriniar, Miranda e Ranocchia. I nerazzurri però potranno portare a termine solo operazioni low cost. In questo senso Walter Sabatini, direttore dell’area tecnica di Suning, sembra avere le idee chiare: l’intenzione è ...

Calciomercato Inter/ News - Gabigol torna in Brasile : Santos in prima fila (Ultime notizie) : Calciomercato Inter, ultime notizie legate al mondo nerazzurro: dovrebbe tornare in Brasile, fra le fila del Santos, l'attaccante ora in prestito al Benfica, Gabigol(Pubblicato il Wed, 27 Dec 2017 12:19:00 GMT)

Calciomercato Inter - Pastore lancia nuovi messaggi : “è un club che mi piace - ecco come stanno le cose” : I rumors di un possibile trasferimeto di Javier Pastore all’Inter continuano a circolare in maniera incessante. Il fantasista argentino è uno dei giocatori che Sabatini e Ausilio vorrebbero regalare a Spalletti per rinforzare la rosa. L’ex Palermo, intanto, ha lanciato un nuovo messaggio ai club meneghino in un’Intervista al ‘Mundo Deportivo’: “Le voci su un mio futuro all’Inter le ho sentite anche io. Il ...

Calciomercato Inter/ News - Deulofeu più vicino : pronto il ritorno in Italia (Ultime notizie) : Calciomercato Inter, ultime notizie legate al mondo nerazzurro: Luciano Spalletti chiama Massimo Oddo per arrivare all'esterno d'attacco dell'Udinese Antonin Barak che piace proprio a tutti.(Pubblicato il Wed, 27 Dec 2017 10:35:00 GMT)