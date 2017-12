Calcio | Mondiali Russia 2018 | il calendario completo e tutte le date Il programma e gli

Calcio - ci sarà il VAR ai Mondiali 2018? Collina : “La FIFA deciderà a marzo”. Moviola in campo in Russia? : Mancano meno di sei mesi all’inizio dei Mondiali 2018 di Calcio ma non sappiamo ancora se il VAR sarà presente durante la rassegna iridata che si svolgerà in Russia dal 14 giugno al 15 luglio. Una decisione definitiva verrà presa dalla FIFA soltanto a marzo come ha dichiarato Pierluigi Collina, responsabile della Commissione Arbitri della FederCalcio mondiale. L’ex fischietto è intervenuto oggi a Dubai durante la seconda giornata del ...

Oltre 1 milione di turisti attesi in Russia durante i Mondiali di Calcio 2018 - : "Vediamo già un gran numero di richieste da parte dei tifosi stranieri per i Mondiali. Secondo le previsioni prudenti degli analisti, Oltre 1 milione di visitatori stranieri potrebbe arrivare in ...

Calcio - il triste Natale dell’Italia. Fuori dai Mondiali e con un movimento alla deriva : Siamo alla vigilia di Natale e da appassionati di sport e di Calcio una letterina a Babbo Natale vorremmo proprio mandarla con scritto: “Italia al Mondiale in Russia 2018“. Purtroppo neanche l’intervento del corpulento uomo con barba bianca e vestito di rosso potrà assecondare il nostro desiderio. Il Bel Paese alla rassegna iridata nel Paese dell’Est non ci sarà e quella ferita del 13 novembre a San Siro fa ancora male ai ...

Calcio - Mondiali 2018 – Tutte le partite in diretta tv su Canale 5 e Italia 1 : prima volta storica. Match in 4k e un canale tematico : I Mondiali 2018 di Calcio sono stati acquistati da Mediaset per una cifra che si aggira attorno ai 78 milioni di euro come emerge dalle prime indiscrezioni. Oggi si è svolta la presentazione del pacchetto con la presenza del Presidente Piersilvio Berlusconi che ha spiegato ulteriori dettagli su quello che vedremo la prossima estate sulle reti del Biscione. Per la prima volta nella storia Tutte le 64 partite saranno trasmesse in diretta tv e ...

