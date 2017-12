Calcio ed emozioni all' Aragona nel ricordo di Andrea Marinelli e Domenico Castrignanò

Calcio - amichevole Under 21 : Italia-Russia 3-2. Fantastica altalena di emozioni - Orsolini la decide in pieno recupero : Prosegue dal Benito Stirpe di Frosinone il cammino dell’Italia Under 21, già qualificata agli Europei di categoria del 2019 in qualità di Paese ospitante: gli Azzurrini di Di Biagio in Ciociaria vincono per 3-2 in amichevole contro i pari età della Russia grazie ai gol di Verde, Parigini ed Orsolini. Va inoltre segnalato un rigore fallito da Cutrone. Nel primo tempo parte forte l’Italia, che manca il gol al 4′ con Verde, con un ...