Calcio - Serie A 2017-2018 : Crotone-Napoli 0-1. Partenopei campioni d’inverno : Tanta sofferenza, molta fatica messa in mostra, ma alla fine il Napoli riesce nell’impresa di chiudere al comando il girone d’andata del campionato di Serie A di Calcio. I Partenopei si impongono nell’anticipo del venerdì della diciannovesima giornata battendo all’Ezio Scida i padroni di casa del Crotone per 1-0. A dare il successo alla capolista è ancora una volta un super Marek Hamsik: lo slovacco, dopo aver stabilito ...

Un Calcio al “Tempo”. Previsioni Meteo per gli Stadi di Serie A - 19° Giornata- Venerdì 29/ Sabato 30 Dicembre : Ultimi big mach del 2017, un Anno calcistico che ha visto la nostra Nazionale non riuscire a proseguire nel cammino verso “Russia 2018”. Tempo in genere molto positivo per buona parte dei big mach, con qualche nube più o meno compatta. Sabato 30 Dicembre Alle ore 12:30 Fiorentina-Milan Cielo coperto, temperatura attorno ai 7°C. Alle […]

Calciomercato Bari - tentativo per Josè Mauri : le intenzioni del calciatore : Calciomercato Bari – Il Bari sta disputando una buona stagione, la squadra di Grosso è in lotta per la promozione in Serie A. La pausa sarà utile per studiare le strategie di mercato, in particolar modo si cerca un calciatore di qualità per aumentare il livello della squadra, l’identikit sembrava portare a Josè Mauri del Milan. Il calciatore però ha preso una decisione a sorpresa, non solo non intende scendere in Serie B ma non vuole ...

Calciomercato Juventus - Pjaca verso il prestito : ci sono tre offerte : Dopo l'infortunio... il prestito. Marko Pjaca andrà via dalla Juventus per giocare con più continuità, soprattutto dopo aver recuperato dall'ultimo infortunio (nove mesi di stop). E' stato convocato ...

Lutto nel Calcio : addio a mister Pietro Santin - portò la Cavese a vincere a San Siro : Lutto nel mondo del calcio. Si è spento a Cava dei Tirreni (Salerno) all'età di 84 anni, dopo una lunga malattia, l'allenatore Pietro Santin. Sulla panchina della Cavese in serie B fu protagonista durante la ...

Calciomercato Inter - ecco i rinforzi per Spalletti : tre colpi da novanta - così l’11 [FOTO] : 1/14 Handanovic (Foto LaPresse/Fabio Ferrari) ...

Calciomercato - Pochettino gela il Real Madrid : 'Kane resta al Tottenham' : TORINO - Mauricio Pochettino non ha intenzione di lasciar partire Harry Kane dal Tottenham . ' Penso che Harry sia un giocatore di inestimabile valore, noi lo vogliamo qui ' ha detto. Daniel Levy, ...

Calcio in Tv - Serie A oggi 29 dicembre : 19giornata - Crotone-Napoli - diretta Sky e Premium - info streaming : Serie A, diciannovesima giornata di Campionato: diretta tv e streaming Mediaset Premium, oggi 29 dicembre 2017 E passiamo ora alla programmazione completa per oggi, venerdì 29 dicembre 2017 in ...

Calciomercato Udinese - novità dall’Inghilterra : “si profila un ritorno” : Calciomercato Udinese – L’arrivo di Oddo ha portato la svolta in casa Udinese che adesso guarda con fiducia al proseguo del campionato, la squadra bianconera si prepara per la gara contro il Bologna. La dirigenza nel frattempo pensa al mercato con l’intenzione di rinforzare la rosa, nelle ultime novità dall’Inghilterra in vista di gennaio. Si profila un ritorno che può essere considerato a sorpresa, Molla Wague del ...

Calciomercato - Sorensen torna in Italia : ecco i club interessanti : Frederik Sorensen ha già vissuto esperienze importanti in Italia con le maglie di Juventus, Bologna e Verona ed adesso potrebbe tornare nel nostro paese. Secondo quanto riportato da Sky Sport sul difensore del Colonia è forte l’interesse di tre squadre Atalanta, Sassuolo e Cagliari. Sorensen ha 25 anni ed ancora può essere grande protagonista, rappresenta un jolly perchè può giocare sia da centrale che da terzino destro in una difesa a ...

Calciomercato Roma - Di Francesco non molla Berardi : l’affare si farà a giugno : Calciomercato Roma, Di Francesco non molla Berardi: l’affare si farà a giugno Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Calciomercato Roma, DI Francesco NON molla Berardi – Domenico Berardi, alla sua sesta stagione con la maglia del Sassuolo, sta vivendo un momento particolarmente difficile. Per questo le squadre che fino alla scorsa estate lo seguivano, ...

Calciomercato Barcellona - in cinque possono partire a gennaio : i nomi - occasioni per le italiane : I quotidiani catalani l’hanno gia’ ribattezzata “Operacion Salida”. A fronte dei possibili arrivi di Yerri Mina e Coutinho, il Barcellona potrebbe sfoltire la rosa a gennaio e i principali indiziati sono cinque. Rafinha Alcantara, rientrato dopo uno stop per infortunio di otto mesi, reclama spazio e potrebbe trovarlo altrove: il Celta Vigo, dove ha gia’ giocato nella stagione 2013-14 agli ordini di Luis Enrique, lo ...

CalcioMERCATO MILAN/ News - la Fiorentina insiste per Antonelli (Ultime notizie) : CALCIOMERCATO MILAN, ultime notizie legate al mondo del club rossonero: l'agente di Leonardo Bonucci, Alessandro Lucci, ha confermato la permanenza del suo assistito a MILANo.