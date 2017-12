Calciatori in politica | non solo Weah | ecco tutti i precedenti

Kaladze sindaco di Tbilisi e gli altri Calciatori prestati alla politica : Dal pallone alla politica il passo è breve, ma sfondare in entrambi i campi non è da tutti. Insomma la via della politica non è come segnare un rigore a porta vuota. In tanti però ci hanno provato. Ultimo il georgiano ex Milan Kakha Kaladze che è diventato sindaco della capitale Tbilisi. Negli Stati Uniti hanno sempre funzionati di più gli attori. Tanto che uno, Ronald Reagan è arrivato fino alla presidenza. In Africa sta per farcela un ...