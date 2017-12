Calabria | si ribalta autobus | diversi feriti

Reggio Calabria - pullman si ribalta su A2 : 15 feriti : Un pullman diretto in Sicilia si è ribaltato all'alba allo svincolo autostradale di Villa San Giovanni (Reggio Calabria): 15 i feriti, 2 donne in gravi condizioni. L'incidente è avvenuto alle 6 circa di oggi, nei pressi dello svincolo dell'autostrada A2 di Villa San Giovanni (RC), quando un pullman della Baltur, partito da Urbino, con a bordo 45 persone e diretto a Catania si è ribaltato sul fianco sinistro. Al momento sono state ...

