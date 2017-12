Cagliari | per la difesa si pensa fortemente ad un ex Juve

L'Atalanta chiude il suo anno migliore Con il Cagliari per raggiungere i 70 punti : Il 2016 si era chiuso sognando tutto ciò, oggi il presente vede i nerazzurri tra le più belle realtà europee, con una striscia positiva di 5 partite in campionato, solo ultimo il successo del campo ...

Calciomercato Cagliari - doppio innesto per la difesa? : Calciomercato Cagliari – Il Cagliari è in lotta per la salvezza nel campionato di Serie A ed adesso la squadra di Diego Lopez si prepara per la gara contro l’Atalanta. La dirigenza nel frattempo lavora attentamente sul mercato con l’intenzione di rinforzare la rosa, nelle ultime ore importati novità per la difesa. In mattinata vi avevamo parlato dell’interesse per Kevin Bonifazi del Torino, la trattativa è ancora in ...

Calciomercato Cagliari - nome nuovo per la difesa : la situazione : Calciomercato Cagliari – Stagione fino al momento altalenante per il Cagliari, la squadra di Diego Lopez è in piena corsa per la salvezza ed adesso si prepara per la gara di campionato contro l’Atalanta. Nel frattempo la dirigenza lavora sul mercato per rinforzare la rosa, l’obiettivo è mettere a segno un colpo per la difesa. nome nuovo nelle ultime ore, si tratta di Kevin Bonifazi del Torino che ha bisogno di giocare con ...

Carta d'identità elettronica gratuita per i Cagliaritani indigenti : Potranno beneficiarne dal 19 gennaio tutti coloro che hanno un reddito Isee pari o inferiore a 3.000 euro e che abbiano la residenza a Cagliari da almeno 24 mesi. Il documento Cartaceo in possesso del ...

Serie A Cagliari - per Dessena lavoro personalizzato : Cagliari - La pioggia non ha fermato l'allenamento del Cagliari . Questa mattina il gruppo di Lopez si è allenato al centro sportivo di Asseminello per preparare il match contro l'Atalanta, sfida in ...

Cagliari - stangata per Joao Pedro : quattro giornate di squalifica : Cagliari, stangata per Joao Pedro: quattro giornate di squalifica Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Joao Pedro – Il giudice sportivo della Serie A ha inflitto quattro giornate di squalifica e una multa di 2000 euro a Joao Pedro del Cagliari. Il centrocampista era stato espulso durante l’ultimo match di campionato contro la Fiorentina. I MOTIVI ...

Crisi traffico al Porto Canale di di Cagliari. "La Regione intervenga per salvare i lavoratori e rilanciare lo scalo" : "Salviamo il Porto Canale di Cagliari" è il grido di battaglia degli uomini e delle donne che si stanno battendo per la conservazione del posto di lavoro. I portuali temono come la peste il silenzio, ...

Crisi traffico al Porto Canaledi Cagliari. "La Regione intervenga per salvare i lavoratori e rilanciare lo scalo" : La chiusura del Porto canale darebbe un colpo definivo a un'economia già al collasso. "Noi lavoratori riteniamo che ci siano colpe e colpevoli atteggiamenti, da parte di più soggetti". Ritengono che ...

Cagliari - paradiso Poetto a Natale : tutti "pazzi" per la Sardegna baciata dal sole : Cagliari, paradiso Poetto alla vigilia di Natale: in tutto il mondo 'pazzi' per le foto della Sardegna baciata dal sole, con l'enorme nostalgia degli emigrati che non sono riusciti a tornare a casa per le feste. Con la grande gioia di chi abita qui e può ...

Serie A Cagliari - infortunio alla mano per Joao Pedro : assente dalla seduta : Cagliari - Ripresa degli allenamenti per il Cagliari che, dopo la gara di ieri con la Fiorentina, si è allenato questo mattina al Centro sportivo di Asseminello. Per i rossoblù è già tempo di pensare ...

Una zampata di Babacar regala tre punti alla Fiorentina - brutta partita contro il Cagliari ma successo prezioso per la zona Europa : 1/16 LaPresse/Alessandro Tocco ...

Diretta/ Cagliari-Fiorentina (risultato live 0-0) streaming video e tv : occasione per Badelj : Diretta Cagliari Fiorentina: info streaming video e tv, probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Alla Sardegna Arena si gioca il secondo anticipo nella 18^ giornata di Serie A(Pubblicato il Fri, 22 Dec 2017 22:07:00 GMT)

LIVE Cagliari-Fiorentina - cronaca e risultato in tempo reale : occasione per Simeone para Cragno : ... Pezzella, Astori, Laurini, Biraghi, Badelj, Benassi, Veretout, Chiesa, Thereau, Simeone Allenatore: Stefano Pioli 2 Notizie sul tema Dove vedere Cagliari-Fiorentina, diretta tv e LIVE streaming ...

Cagliari - Lopez : "Obbligatorio far punti con la Viola. Roma - k.o. per un episodio" : 'È vero, ero l'allenatore del Cagliari quando abbiamo vinto con la Fiorentina, segnò Pinilla su rigore. Ricordo che chiesi di Vecino a Montella. Mi disse di prenderlo, arrivò di giovedì e lo misi in ...