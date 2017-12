: #Buffon torna a parlare del futuro: importanti rivelazioni! E sul #Mondiale... - CalcioWeb : #Buffon torna a parlare del futuro: importanti rivelazioni! E sul #Mondiale... - weluke27 : RT @Alex_Cavasinni: Ogni volta che vedo robe sproporzionate tipo i TRE turni a #JoaoPedro per il pestoncino su Chiesa, mi torna in mente la… - stebillo : RT @Alex_Cavasinni: Ogni volta che vedo robe sproporzionate tipo i TRE turni a #JoaoPedro per il pestoncino su Chiesa, mi torna in mente la… - MatteDani1 : RT @Alex_Cavasinni: Ogni volta che vedo robe sproporzionate tipo i TRE turni a #JoaoPedro per il pestoncino su Chiesa, mi torna in mente la… - Alex_Cavasinni : Ogni volta che vedo robe sproporzionate tipo i TRE turni a #JoaoPedro per il pestoncino su Chiesa, mi torna in ment… -

Leggi la notizia su calcioweb.eu

(Di venerdì 29 dicembre 2017) Gianluigi, intervistato dai microfoni di Der Spiegel in Germania, èto adel suoe della mancata qualificazione ai Mondiali: “Mi sento come un soldato al servizio della mia squadra e del mio Paese. Molto probabilmente smetterò, ma sarò sempre a disposizione della Juventus e della Nazionale. Un uomo di quasi 40 anni ha il dovere di dare spazio agli altri. So meglio di tutti che potrei ostacolare la crescita di altri ed è quello che non voglio, ma se dovesse esserci bisogno di un portiere e mi dovessero chiamare, io risponderò sempre anche a 80 anni!”. Sul Mondiale: “Mi è dispiaciuto molto per il Mondiale mancato, probablmente lo rimpiangerò per tutta la vita, anche perché abbiamo tolto ai bambini la possibilità di avere il batticuore per un evento come i Mondiali. Personalmente sarebbe stato un traguardo che avrebbe chiuso nel modo perfetto la ...