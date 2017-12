British Airways verso l' acquisto della low cost austriaca Niki

Il gruppo di British Airways compra la low cost Niki : Il gruppo International Airlines, che gestisce British Airways e Iberia, intende acquistare la compagnia low-cost austriaca austriaca Niki . Il contratto di acquisto finale dovrebbe essere firmato nei ...

Gruppo IAG (British Airways-Iberia) acquista low cost Niki ormai orfana di Air Berlin : Imminente il perfezionamento dell'acquisto della compagnia aerea Niki, di proprietà di Niki Lauda, da parte del Gruppo IAG di cui fanno parte British Airways e Iberia. La firma del contratto prevista ...

Il gruppo British Airways acquista la low cost Niki : Il gruppo International Airlines , che gestisce British Airways e Iberia, intende acquistare la compagnia low-cost austriaca austriaca Niki . Il contratto di acquisto finale dovrebbe essere firmato ...

Il motore dell'aereo s'incendia durante il decollo - attimi di terrore sul volo British Airways : le immagini : Sono stati attimi di paura quelli vissuti a bordo di un aereo della British Airways, decollato dall'aeroporto di Phoenix, in Arizona, e diretto a Londra: in fase di decollo il motore destro ha...

Toscana Aeroporti - British Airways annuncia due nuovi voli : (Teleborsa) - Toscana Aeroporti e British Airways annunciano il lancio di due nuovi voli settimanali da Firenze per Manchester ed Edimburgo, operativi a partire dal 19 maggio prossimo già in vendita ...

Toscana Aeroporti - British Airways annuncia due nuovi voli : Toscana Aeroporti e British Airways annunciano il lancio di due nuovi voli settimanali da Firenze per Manchester ed Edimburgo, operativi a partire dal 19 maggio prossimo già in vendita sui sistemi di ...

Black Friday - con British Airways Holidays sconti fino al 30% per viaggiare in tutto il mondo : Sarà possibile viaggiare in tutto il mondo a prezzi scontati, scegliendo tra numerose offerte speciali come una vacanza a Londra con volo A/R e soggiorno di due notti in un hotel di lusso a partire ...

Vola da Vancouver a Londra con la British Airways e durante il viaggio viene morsa dalle cimici : Avrebbe dovuto essere un viaggio di piacere da fare insieme alla sua famiglia e invece il volo dal Canada a Londra per Heather Szilagyi si è trasformato in un vero e proprio incubo. Come racconta CTV Vancouver, infatti, la donna, una volta atterrata col compagno e con figlioletta nella City, si è ritrovata ricoperta da morsi di cimici da letto, insetti che lei a più riprese aveva visto spuntare all'interno del velivolo della ...