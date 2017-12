Brescia | il grande gelo Cade al Rigamonti ed è in zona play-out

Calcio femminile - Champions League 2017-2018 : Brescia-Montpellier 2-3 - non basta una grande Girelli ad evitare il ko interno : Niente da fare per il Brescia Calcio femminile nella gara d’andata degli ottavi di finale di Champions League 2017-2018 contro le francesi del Montpellier allo Stadio “Tullio Saleri” di Lumezzane. Le ospiti si sono imposte sul punteggio di 3-2 in rimonta grazie alle marcature di Blackstenius al 30′, Cayman al 42′ e Sembrant al 58′ recuperando per due volte l’iniziale vantaggio delle biancoblu firmato da ...