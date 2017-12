Borsa - Fca regina a Piazza Affari nel 2017 con un +73% : Roma, 29 dic. (askanews) E' Fca la regina 2017 di Piazza Affari. Tra i titoli principali che compongono il paniere del Ftse Mib, Fca ha realizzato un rialzo del 73,55%. A poca distanza Stm con un ...

Borsa Italiana oggi/ Milano - news : Fca a -1 - 8% - Banco Bpm a +3 - 6% (28 dicembre 2017) : Borsa Italiana news. Piazza Affari oggi guarda al prezzo del petrolio. In agenda il dato sulle scorte settiminali negli Usa. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti(Pubblicato il Thu, 28 Dec 2017 15:54:00 GMT)

Borsa ITALIANA OGGI/ Milano - news : Fca a +2% - Banco Bpm a +3% (8 dicembre 2017) : BORSA ITALIANA news. Piazza Affari OGGI chiude la settimana guardando ai 22.500 punti. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti.

Borsa ITALIANA OGGI/ Milano - news : Unicredit a +0 - 8% - Fca a -0 - 6% (7 dicembre 2017) : BORSA ITALIANA news. Piazza Affari OGGI prova il rimbalzo dopo che ieri si è allontanata da quota 22.500 punti. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti(Pubblicato il Thu, 07 Dec 2017 10:16:00 GMT)

Borsa : Milano svetta in Europa - bene Fca : Milano, 4 DIC - Piazza Affari corre dopo i primi scambi, in compagnia delle principali Borse europee, spinte dal via libera del Senato Usa alla riforma fiscale. Il Ftse Mib avanza dell'1,1%, in testa ...

Borsa ITALIANA OGGI/ Milano - news : Fca a +2 - 9% - Prysmian a -0 - 9% (4 dicembre 2017) : BORSA ITALIANA news. Piazza Affari OGGI inizia una nuova settimana, cercando un rimbalzo dopo il ribasso di venerdì scorso.

Borsa ITALIANA OGGI/ Milano - news : Fca a -3 - 5% - Stm a -3 - 5% (1 dicembre 2017) : BORSA ITALIANA news. Piazza Affari OGGI inizia il mese di dicembre. Attesi in giornata diversi dati macroeconomici. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti(Pubblicato il Fri, 01 Dec 2017 10:21:00 GMT)

Borsa : avvio di settimana negativo - a Milano (-0 - 4%) resiste Fca - giu' Ferrari : ... mentre nel corso del week end in Germania sembrano tornate a salire le quotazioni di una nuova grande coalizione risolvere la crisi politica tedesca. A Piazza Affari il Ftse All Share e' in calo ...

Borsa ITALIANA OGGI/ Milano - news : Fca a -1 - 2% - Leonardo a +1 - 3% (22 novembre 2017) : BORSA ITALIANA news. Piazza Affari, dopo il rialzo di ieri, prova a puntata quota 22.500 in una settimana che sarà corta per i mercati.

Fca - Campari - Moncler e Ovs I manager vendono le azioni Il Toro in Borsa è a fine corsa : Approfittando della corsa dei mercati e in vista della fine dell’anno, manager e azionisti di riferimento o di lungo corso sono sempre più tentati dal collocare titoli di aziende quotate a Piazza Affari. Sergio Marchionne (Fiat Chrysler Automobiles) potrebbe fare come tre anni fa e cedere le stock option appena maturate, ma c’è chi già ha provveduto: da Cedar Rock Capital (Campari) a Eurazeo (Moncler), da Hydra (Datalogic) a Ieh (Unieuro) e Bc ...

Borsa Italiana oggi/ Milano - news : Fca a + 3% - Unicredit a -1 - 1% (3 novembre 2017) : Borsa Italiana news. Piazza Affari oggi chiude la settimana cercando di restare sopra quota 23.000 punti. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti(Pubblicato il Fri, 03 Nov 2017 10:14:00 GMT)

Borsa : Milano +0 - 7% con Saipem - Fca : Milano, 1 NOV - Buon passo per Piazza Affari nei primi scambi con il Ftse Mib che sale dello 0,70% a 22.954 punti. In cima al listino Saipem (+1,88%), Cnh (+1,82%), Fca (+1,55%) e Banco Bpm (+0,8) ...

Piazza Affari regina di Borsa in Europa : vola Saipem - corre Fca : L'economia tira e una serie di trimestrali sopra le attese porta Piazza Affari in cima ai listini europei. Il Ftse Mib chiude in rialzo dell'1,12%, 22.629 punti , con cinque blue chip e i loro conti in ...

Fca fa utili da record (+93%) e festeggia in Borsa : Ma far previsioni è davvero complicato: sul mondo dell'auto, non solo su Fca, incombe il rischio di multe sulle emissioni o il rischio di ritiro di modelli ritenuti fuori norma. E' questa la scossa ...